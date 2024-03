Bản tin 8H: TP. Hà Giang có tân Bí thư Thành ủy

TPO - Bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 19/3, tại Trung tâm Hội nghị TP. Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, chỉ định bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thôi tham gia Đảng Đoàn HĐND tỉnh, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Giang, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ra văn bản yêu cầu 5 địa phương tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo để sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện. Các địa phương gồm: TP. Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng lưu ý, trường hợp các địa phương khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó. Tỉnh ủy Lâm Đồng còn yêu cầu tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức tại các địa phương nêu trên (trừ viên chức giáo dục). Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với những vị trí không thể bố trí được người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 19/3, Công an TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Trước đó, ngày 16/3, chị H.T.B.T (29 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) thuê nhà nghỉ Y.B. Do mấy ngày liền không thấy chị T. ra khỏi phòng, khoảng 16 giờ ngày 18/3, quản lý nhà nghỉ cùng nhân viên tạp vụ lên phòng kiểm tra và phát hiện chị B.T đã tử vong trên giường, trên mặt có chảy máu, bọt khí, cơ thể có các dấu hoen đỏ. Qua khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu xác định chị T. tử vong do phù phổi cấp.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) cho biết, một cá thể lửng lợn Đông Dương quý hiếm vừa được phát hiện tại khu vực bưu điện Bạch Mã (cũ), đoạn km19 đường lên đỉnh Bạch Mã. Trước đó, nhân viên của Vườn quốc gia Bạch Mã cũng phát hiện một con lửng lợn khác ở khu rừng thuộc Bạch Mã, cách vị trí trên khoảng 2km. Tại Việt Nam, lửng lợn Đông Dương (trong tiếng Tày gọi là lương mu), hay còn được gọi dưới một số tên khác, như: chồn hoang, cúi, gấu lợn. Loài vật này được liệt vào diện bị đe dọa trong sách đỏ IUCN năm 2008.

Ngày 19/3, theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, trong những ngày qua, gió mạnh kèm nắng nóng gay gắt khiến hơn 2/3 diện tích đất rừng của tỉnh này khô cạn, có nguy cơ cháy rất cao. Qua thống kê cho thấy, đất rừng tràm, rừng cụm đảo ở Cà Mau có tổng diện tích khoảng 45.000ha, hiện đã bước vào cao điểm khô cạn. Có hơn 33.000ha rừng bị khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Để nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng, đảm bảo chủ động và hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm tại chỗ để giảm tối đa thiệt hại, UBND tỉnh Cà Mau đã kiến nghị bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ 63,8 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ 15-18 độ C, Bắc Trung Bộ 16-19 độ C. Đêm 20 và ngày 21/3, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ dao động 13-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ 15-18 độ C, Bắc Trung Bộ 17-20 độ C. Ngoài ra, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi vào ngày 20 và 21/3. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Chiều 19/3, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh. Tại hội nghị, ông Đặng Mai Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình công bố quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đại – Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.