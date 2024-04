Va chạm ô tô tải, một nữ sinh tử vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy trên Quốc lộ 12 đoạn qua huyện Sông Mã (Sơn La) khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ và một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11h20 ngày 6/4, tại Km321+150 Quốc lộ 12, đoạn qua địa phận bản Lươi Là, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29C - 381.56 do anh Bùi Văn C (SN 1996, trú huyện Tân Uyên, Lai Châu) điều khiển hướng thị trấn Sông Mã đi xã Mường Lầm xảy ra va chạm với xe mô tô do em Lò Thị N điều khiển, chở theo em Vì Thị T (cả 2 cùng SN 2008, trú tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã và là học sinh lớp 10, trường THPT Sông Mã) đang di chuyển sang đường.

Hậu quả, vụ va chạm khiến em Vì Thị T tử vong tại chỗ, còn em Lò Thị N bị thương. Tại hiện trường, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.