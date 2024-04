Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công công tác cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định phân công ông Đỗ Hữu Trí – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8, phụ trách điều hành Đảng bộ quận cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Quận ủy quận này.

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ trao quyết định phân công cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công ông Đỗ Hữu Trí – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8, phụ trách điều hành Đảng bộ quận 8 cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận với năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm đã kinh qua, ông Đỗ Hữu Trí cùng với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 sẽ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định điều động, phân công ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy quận 8 đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ định ông Võ Ngọc Quốc Thuận giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (kiêm nhiệm).