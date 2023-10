CLIP: 'Quái xế' lạng lách qua chốt 141, xịt hơi cay khi tháo chạy

TPO - TIN NÓNG ngày 27/10: Tìm bị hại trong vụ làm giả hợp đồng, chiếm đoạt 7 lô đất ở An Giang; Bắt giữ hai cặp vợ chồng hoạt động cho vay lãi nặng ở Hòa Bình; Cự cãi với người yêu đồng tính, cô gái bị đâm tử vong...

TPO - Liên quan vụ việc 2 người tử vong sau khi uống sữa nghi do bị đầu độc, ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Q. (SN 2009, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Giết người".