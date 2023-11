Đua xe, đăng video lên mạng xã hội, 6 thanh niên bị khởi tố

TPO - Tâm và các đối tượng đua xe, ghi hình ảnh đưa lên mạng xã hội để thu hút người xem.

Ngày 1/11, thông tin Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi đua xe trái phép.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thành Tâm (21 tuổi, Nguyễn Thái Vĩnh Thuận (20 tuổi), Nguyễn Thanh Hậu (17 tuổi), Nguyễn Văn Nam (16 tuổi), Nguyễn Thành Danh (18 tuổi), Nguyễn Thế Đạt (18 tuổi) cùng ngụ tại thị xã Phú Mỹ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ tiếp nhận thông tin về nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép đăng trên TikTok có nick name Tâm Nguyễn. Qua điều tra, Công an đã xác định Nguyễn Thành Tâm là chủ tài khoản TikTok.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Tâm khai nhận đã quay video clip đua xe tại tuyến đường trong Khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ vào tối ngày 21 và 24/10 rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Tâm cũng chính là người tham gia đua xe cùng các đối tượng khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.