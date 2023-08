CSGT vây bắt hàng chục quái xế so kè tốc độ trên cầu Sài Gòn

TPO - Phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, so kè trên cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TPHCM), lực lượng CSGT phối hợp với công an chặn bắt 30 nam và 10 nữ, đưa về trụ sở để xử lý.

Ngày 16/8, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ, xử lý 40 trường hợp tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC08 phát hiện có nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để đua xe, so kè tốc độ, đi thành đoàn tại khu vực cầu Sài Gòn vào lúc 20h30 cùng ngày.

Ngay sau đó, hàng chục CSGT phối hợp với Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) tổ chức mật phục vây bắt, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự. Khoảng 20h45, hàng chục quái xế so kè tốc độ cao tại cầu Sài Gòn (hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức) thì bị lực lượng chốt chặn, khống chế.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm quái xế tìm đường tháo chạy nhưng bị Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị vây bắt 40 trường hợp (30 nam, 10 nữ) cùng 36 phương tiện xe mô tô đã thay đổi kết cấu.

Các đối tượng và phương tiện đã được đưa về Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Hồi tháng 3, Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị liên quan vây bắt 69 người tụ tập đua xe tại quận 12 và TP Thủ Đức. Sau đó, Công an quận 12 đã khởi tố 15 người về hành vi ‘Gây rối trật tự công cộng”.