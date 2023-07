Cảnh sát tóm gọn nhóm quái xế nẹt pô, đánh võng

TPO - Ngày 7/7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết lực lượng tuần tra CSGT huyện phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng phát hiện, bắt giữ nhiều thanh thiếu niên nẹt pô xe máy, lạng lách đánh võng, chạy dàn hàng ngang trên đoạn đường đang thi công.