Vụ cô gái bị 'mua đi, bán lại' nhiều lần: Khởi tố 7 bị can

TPO - Ngày 6/7, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã khởi tố 7 đối tượng để điều tra về tội mua bán người. Các bị can này liên quan vụ cô gái 18 tuổi bị lừa "bán" nhiều lần, và được biên phòng giải cứu khi đang bị đưa bán tiếp sang Campuchia.