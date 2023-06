Triệt phá hai trường gà quy mô ở Long An

TPO - Lực lượng Công an huyện Cần Đước và Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã bắt quả tang 27 người tụ tập đá gà, thu giữ tại sới bạc gần 150 triệu đồng.

Ngày 28/6, Công an huyện Cần Đước cho biết đang điều tra vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trước đó, ngày 24/6, từ thông tin của quần chúng, Công an huyện Cần Đước huy động lực lượng bất ngờ ập vào một bãi đất trống thuộc địa bàn ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân. Thời điểm này đang có nhiều người tụ tập đá gà thắng thua bằng tiền gây mất an ninh trật tự. Tại hiện trường, Công an thu giữ 15 mô tô và hơn 127 triệu đồng. Công an huyện Cần Đước cũng mời 11 người đến trụ sở điều tra, làm rõ vụ việc. Hôm 22/6, Công an huyện Vĩnh Hưng cũng tấn công, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại bãi đất trống ở xã Thái Bình Trung. Thời điểm phát hiện lực lượng chức năng nhóm người tại điểm đá gà đã bỏ chạy nhưng bị lực chức năng vây bắt. Công an thu giữ tang vật gồm 26 triệu đồng, bốn con gà đá, chín cặp cựa gà bằng kim loại, một cân đồng hồ, 40 cuộn băng keo, 11 điện thoại di động và bảy mô tô các loại, tạm giữ 16 người có liên quan. Hiện, các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Phạm Nguyễn