Khởi tố đối tượng đối tượng trộm cắp tài sản công trình giao thông tại Long An

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An (Long An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Minh Long (SN 1986), ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.