Bản tin Hình sự: Giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 20/10: Cựu Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam nhận tiền tỷ, tạo điều kiện cho Công ty AIC; Bị 'hack' gần 3 tỷ đồng sau khi làm theo hướng dẫn của cán bộ công an dỏm; Giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC) đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) bị đề nghị truy tố với cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, đây là vụ án thứ 5 bà ta bị xử lý hình sự.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh cán bộ công an yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin trình báo của chị T (SN 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về việc chị có nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chị cài đặt phần mềm dịch vụ công. Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng cài đặt phần mềm, chị T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 3 tỷ đồng. Sau khi sự việc xảy ra, chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Chị L.T.N (40 tuổi, trú tại Đà Nẵng) nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Facebook giới thiệu là một doanh nhân người Việt Nam, hiện đang làm việc tại Đài Loan. Người này mời chị tham gia đầu tư tiền ảo qua trang một trang website. Lần đầu, chị N. nạp 12 triệu đồng vào và ngay lập tức rút về được 16 triệu đồng. Lần thứ hai, chị N. nạp 30 triệu đồng và rút ra được 58 triệu đồng. Chị N. tiếp tục nạp thêm 180 triệu đồng vào và nhận được thông báo thắng lớn nhưng không thể rút tiền về được. Hệ thống liên tục đưa ra các lý do để yêu cầu chị nộp thêm … Do tiếc tiền và bị các đối tượng thao túng tâm lý, chị N. đã liên tục chuyển cho các đối tượng hơn 3 tỷ đồng.

Vi Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Miền Nam Real và chị Thủy (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) lập giấy biên nhận đặt cọc với nội dung chị Thủy đặt cọc số tiền 1 tỷ đồng để mua 5 lô đất tại một dự án ở xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước), tổng giá trị 3,4 tỷ đồng. Dũng giao cho chị Thủy bản photocopy biên bản bàn giao vị trí các lô đất theo bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt. Đến hạn giao kết ký hợp đồng chuyển nhượng thì Dũng lánh mặt chị Thủy, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Với thủ đoạn tương tự, Dũng lừa của 5 bị hại khác tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

Huỳnh Thanh Tùng (SN 1988, quê Sóc Trăng) và Lê Văn Lành (SN 1993, quê Kiên Giang) cùng đến dự tiệc sinh nhật ở một nhà trọ nằm trên địa bàn phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì xảy ra mâu thuẫn. Lành dùng chìa khóa mô tô đâm vào đầu Tùng gây chảy máu. Hai bên lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn. Cả hai bỏ ra về. Tức giận muốn trả thù Lành nên Tùng gọi điện cho 5 người bạn mang theo hung khí đến phòng trọ của Lành. Nhóm đối tượng dùng dao, ống tuýp sắt tấn công Lành đến khi nạn nhân ngã gục rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Lành được đưa đi cấp cứu, sau đó xác định tỷ lệ thương tật là 53%.

Khoảng 22h30 ngày 19/10, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ phối hợp với Phòng CSCĐ, Phòng CSHS, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Cần Thơ, Công an quận Cái Răng tổ chức tuần tra, chốt chặn tại cầu Cần Thơ, phát hiện, kiểm tra 39 xe mô tô, 58 đối tượng chạy thành từng nhóm nhỏ đi từ tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đến TP Cần Thơ. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 18 đối tượng vi phạm. Trong đó, có 4 trường hợp sử dụng ma tuý; 4 đối tượng có nồng độ cồn; 5 đối tượng không đủ tuổi điều khiển xe mô tô; 5 trường hợp không có giấy phép lái xe. Phòng CSGT lập biên bản tạm giữ 17 xe mô tô.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân (SN 2000, ngụ xã Đạo Thạnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngân đến tiệm vàng trên địa bàn phường 1 để giả vờ hỏi mua vàng. Ngân lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, sử dụng chiếc nhẫn giả rồi đánh tráo lấy chiếc nhẫn 3 chỉ vàng 24K. Chiếc nhẫn này, Ngân mang đến tiệm vàng ở phường 3 và bán được 24 triệu đồng. Sau đó, Ngân đến tiệm vàng khác để mua 3 chiếc vòng vàng thật, trị giá hơn 21 triệu đồng. Ngân tiếp tục giả vờ hỏi mua nhẫn rồi đánh tráo nhẫn giả lấy chiếc nhẫn 2 chỉ vàng thật.