Bản tin Hình sự: Chồng chặn đường dùng dao đâm vợ cũ tử vong trên quốc lộ

TPO - TIN NÓNG ngày 17/10: Hai nhóm thanh niên dùng hung khí ẩu đả trong đêm, vỏ đạn rơi tại hiện trường; ‘Xin’ xe bất thành, nam thanh niên tấn công cảnh sát; Hai vợ chồng tử vong trên vũng máu trong căn nhà ở Yên Bái...

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tại phường Tân Phong. Trước đó, tại khu vực ngã ba 26, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, sau đó các đối tượng cầm hung khí truy đuổi nhau trên đường. Hai nhóm thanh niên đã dùng hung khí tấn công nhau trên đường phố trong đêm. Người dân cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ trong vụ ẩu đả này trong khi công an tìm thấy nhiều vỏ đạn tại hiện trường.

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Mai, công chức Tài chính - Kế toán xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Phạm Thị Mai (SN 1983, trú tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là kế toán của UBND xã Nậm Lúc, được giao nhiệm vụ lập các chứng từ thanh quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phạm Thị Mai đã khai man, lập khống các hóa đơn, chứng từ của UBND xã Nậm Lúc để rút tiền từ ngân sách nhà nước, với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng chi sai quy định.

Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) khởi tố bị can Nguyễn Vũ Duy Anh (32 tuổi, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Huy (18 tuổi, trú TP. Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở Duy Anh không đội mũ bảo hiểm bị tổ công tác dừng kiểm tra. Duy Anh ngồi phía sau nói xe máy là của mình và xin không tạm giữ xe. Do tổ công tác không đồng ý, Duy Anh dùng tay đánh 2 cái vào mặt một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến người này ngã xuống đường dùng tay phải đánh vào mặt một cán bộ khác dẫn đến dập môi.

Trên địa bàn xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra trường hợp 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng. Nạn nhân là vợ chồng anh H.V.Đ và chị L.T.H (trú tại thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến). Trước đó, người dân nghe thấy tiếng kêu lớn ở nhà anh Đ. Khi đến nhà hai vợ chồng kể trên, người dân phát hiện cả hai tử vong trên vũng máu lớn, bên cạnh thi thể nạn nhân có dao dùng trong nhà bếp. Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tiến hành niêm phong, bảo vệ hiện trường.

Qua nắm tình hình, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện một tài khoản TikTok của một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn đăng tải clip “Anh Công an xăm hình”. Bài viết thu hút hàng nghìn lượt thích và lượt bình luận. Qua xác minh, xác định đây là thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín lực lượng Công an, Công an quận Hà Đông đã làm việc với cơ sở thẩm mỹ. Quá trình làm việc, đại diện cơ sở thừa nhận, do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội để thu hút lượt tương tác cho kênh TikTok. Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử phạt đối với cơ sở trên 15 triệu đồng.

Khoảng 19h30 ngày 16/10, chị T.T.N (41 tuổi, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tan làm trở về nhà. Khi đang đi trên QL 1A thì đoạn qua xã Diễn Trường thì bị chồng cũ chặn đường. Quá trình nói chuyện, chị N. bất ngờ bị chồng cũ dùng dao đâm. Gây án xong, nghi phạm đón xe di chuyển hướng vào thành phố Vinh và bị công an bắt giữ sau đó. Chị N. nhanh chóng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do bị thương nặng nên người phụ nữ này đã tử vong. Được biết, chị N. lấy chồng người ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, có 2 người con nhưng vợ chồng chị đã ly hôn.