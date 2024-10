Bản tin Hình sự: Cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát bị khởi tố sau đơn tố cáo của công dân

TPO - TIN NÓNG ngày 15/10: Thêm hai phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố, tạm giam; Công an thông tin vụ đối tượng 'trộm' xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong; Lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, một cựu phó Viện trưởng Viện KSND huyện bị bắt...

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Dự và ông Hà Thế Anh, đều là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, ông Lê Quang Trung, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính; ông Nguyễn Văn Truyền, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính; ông Mã Văn Thanh (SN 1962, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương) và Hoàng Văn Long (SN 1982, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch UBND xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại tá Trần Văn Dương – Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cung cấp thông tin vụ đối tượng điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn ngày 26/9, tại buổi họp báo quý 3/2024. Theo Công an TP. Cần Thơ, trên đường di chuyển từ Vĩnh Long qua Cần Thơ, Tống Hoàng Tuấn đã chiếm đoạt một xe máy, rồi tiếp tục lấy một xe tải bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma tuý. Theo đại tá Dương, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 4 bị can về tội "Buôn bán hàng giả". Sự việc xảy ra tại Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã buôn bán các loại khóa giả thương hiệu, với giá trị hàng trăm triệu đồng. Cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn đang tập kết 18 thùng cát tông chứa hàng hóa trên chiếc xe ba bánh tự chế. Bên trong mỗi thùng cát tông đó có 12 bộ khóa cửa mang nhãn hiệu "Huy Hoàng”.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Chiến - cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Cuối tháng 6 vừa qua, VKSND tỉnh Kiên Giang thông báo kết luận nội dung ông Nguyễn Văn Lộc (ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải) tố cáo ông Phạm Đình Chiến - Phó Viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải có hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sách nhiễu, chiếm đoạt tài sản của công dân". Theo thông báo kết luận, trong 5 nội dung ông Lộc tố cáo ông Chiến, có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung đúng một phần và 2 nội dung chưa đủ cơ sở.

Liên quan tới vụ nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man ông Ngô Văn Lư bất tỉnh, do làm thơ châm biếm giải bóng chuyền địa phương và đăng bài thơ lên mạng xã hội facebook, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đã cho điều tra và triệu tập 7 đối tượng để lấy lời khai. Lãnh đạo Công an huyện Lệ Thuỷ cho rằng, vụ nhóm đối tượng đến nhà hành hung ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, xã Ngư Thuỷ), do ông này làm thơ châm biếm giải bóng chuyền là coi thường pháp luật, cấu thành nhiều tội danh.

Sau 2 tháng triển khai cao điểm phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ ngày 15/8-14/10, thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, thu hồi 186 khẩu súng các loại (gồm 23 khẩu súng quân dụng, 5 khẩu súng thể thao, 158 khẩu súng tự chế); 319 viên đạn các loại (gồm 214 viên đạn quân dụng, 105 viên đạn khác); 2 lựu đạn; 363 công cụ hỗ trợ, 244 vũ khí thô sơ.

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.T.V tố cáo Trần Thị Hội (SN 1975, chỗ ở phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định, năm 2020, Hội đưa ra thông tin về việc là người nhà của lãnh đạo Chính phủ, đã từng giúp được cho nhiều trường hợp được tiếp nhận, phê duyệt các dự án, xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác… Ông V nhờ Hội giúp tác động cho một số công ty được giải quyết duyệt dự án điện gió tại tỉnh Kon Tum. Hội đã nhận của ông V.T.V số tiền 5 tỷ đồng rồi sử dụng toàn bộ tiền vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hội còn nhận số tiền 800 triệu đồng của 2 người khác.