Bản tin Hình sự: Nổ súng trước cửa nhà dân để hăm dọa

TPO - TIN NÓNG ngày 13/10: Bị đánh 'thập tử nhất sinh' nghi do làm thơ châm biếm giải bóng chuyền của địa phương; Bắt 2 đối tượng nổ súng dọa chủ nhà; Nghi án con trai sát hại bố đẻ...

Theo đơn trình báo của anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, tối 10/10, có một nhóm người lạ mặt khoảng 7 đến 8 người đi 2 xe ô tô ập vào nhà anh, hành hung bố mẹ anh là ông Ngô Văn Lư (55 tuổi) và bà Ngô Thị Mai (54 tuổi) khi họ đang ăn cơm tối cùng đứa cháu 6 tuổi. Theo anh Luýt, có thể là vào ngày 9-10/10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Sau đó, ông Lư có viết một bài thơ kể về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook.

Công an tỉnh Bình Định đang làm việc với ông Đ. (SN 1968, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H.T.H. Ông Đ. là chồng cũ của bà H. Họ mới ly dị mấy tháng nay. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hoài Ân mời ông này lên làm việc. Trước đó ngày 7/10, gia đình nạn nhân H.T.H không liên lạc được với bà này nên đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, người dân đang bắt cá trên sông Kim Sơn (qua xã Ân Nghĩa) phát hiện thi thể bà H. trên sông. Nơi phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 2km. Qua khám nghiệm tử thi, vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương lạ.

Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1988, trú tại tỉnh Lạng Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hoàn lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Một thành viên Hoàng Kim Long để làm dịch vụ xin chủ trương đầu tư, các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cho thửa đất có diện tích trên 50.000 m2 tại ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, Kiên Giang và chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng của nhiều cá nhân...

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (SN 1997, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương) về hành vi giết người. Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tam Dương về việc, tại đường tỉnh lộ 309 thuộc thôn Bồ Yên xảy ra vụ giết người, nạn nhân là chị Hà Thị D. (SN 1997, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thiệu khai nhận giữa 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, chị D. muốn ly hôn và bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Hoàng Hoa sinh sống. Sau đó, Thiệu đã nhiều lần yêu cầu vợ về nhà nhưng chị D. không đồng ý nên đã dùng dao sát hại nạn nhân.

Mở rộng điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, cơ quan Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ thêm đối tượng Dương Thành Đông (SN 1996, trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, sau khi được Lê Thanh Xuyên (SN 1990, trú TP Long Xuyên, An Giang) nhờ mua một khẩu súng rulo, Đông lên mạng tìm kiếm đặt mua 1 khẩu súng rulo giá 4 triệu đồng. Đông nhận được khẩu súng cùng đạn đem về nhà cất giấu sau đó mang đến nhà giao cho Xuyên và nhận lại số tiền mua súng. Khi Xuyên bán ma tuý thì bị Công an TP Long Xuyên bắt quả tang; thu giữ khẩu súng rulo cùng 7 viên đạn và 3 vỏ đạn.

Nghi phạm Đào Việt Đức được cho là đã ra tay sát hại bố đẻ và bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi bỏ trốn, Đức mặc áo phông cổ tròn cộc tay màu đen, quần đùi màu đen kẻ sọc màu xanh, đi chân đất. Điều đáng chú ý trong vụ án này là nghi phạm Đức có biểu hiện của bệnh tâm thần. Ngay lập tức, công an Thành phố Việt Trì sau đó đã phát thông báo truy tìm nghi phạm. Đến tối 12/10, công an Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan công an đã bắt được Đào Việt Đức, nghi phạm trong vụ án mạng con ruột sát hại bố đẻ xảy ra tại phường Minh Nông trong sáng cùng ngày.

Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” gồm Mai Văn Tác (30 tuổi, ngụ tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Võ Duy Thơ (29 tuổi, ngụ tại xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Trước đó, trước nhà anh L.T.N (ngụ huyện Châu Thành) xảy ra vụ nổ súng. Lực lượng công an tiến hành điều tra, phát hiện đối tượng Tác có mâu thuẫn cá nhân nên đã lấy súng đến trước nhà anh N. nổ súng và hăm dọa sẽ đánh anh N.