Bản tin Hình sự: Mua bán bất thành quay ra trộm trâu của người dân

Công an TP. Đà Nẵng phát hiện đối tượng Đ.P.Q (25 tuổi, trú thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đang tàng trữ 4 khẩu súng, phụ kiện và đạn bên trong các gói hàng tại một bưu cục thuộc quận Thanh Khê. Khám xét khẩn cấp nhà Q, cơ quan công an thu giữ thêm 4 khẩu súng và đạn các loại. Bước đầu xác định số đơn hàng trên là của H.V.N.P (30 tuổi, trú quận Thanh Khê). Tiến hành triệu tập và khám xét khẩn cấp tại nhà P, tiếp tục thu giữ 9 khẩu súng, phụ kiện và đạn các loại.

Viện KSND tỉnh Hậu Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại phường V, TP Vị Thanh. Trước đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt quả tang 33 đối tượng đang tham gia và nghi vấn tham gia đánh bạc, bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại trại gà của ông Ngô Quốc Huynh ở phường V. Tang vật tạm giữ tại hiện trường là 43 triệu đồng, tạm giữ số tiền trên người của các đối tượng 134 triệu đồng, 30 điện thoại di động, 10 xe mô tô...

Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), đã khởi tố 22 đối tượng có hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, chở nhau lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 26. Do có mâu thuẫn, các đối tượng mang theo dao, cuốc, đá, ná cao su… Do không tìm được đối thủ, các đối tượng đã điều khiển xe lạng lách, đánh võng, dùng dao và cây gỗ cạ xuống đường rồi la hét rồi chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội Facebook. Hành động của nhóm đối tượng trên khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, sợ hãi.

Sau gần 20 ngày xét xử, HĐXX phiên tòa ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã bắt đầu nghị án. Trước khi vào nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói lời sau cùng rằng, cuộc đời con người ai cũng có sai lầm và phải trả giá nhưng cái giá bà Lan phải trả theo bà Lan là quá đắt. Bà Trương Mỹ Lan bật khóc: "Bị cáo không phải là người xấu xa. Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, từng giây”.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) cùng 34 người trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ. Oanh Hà là chị gái của Dung Hà (nữ giang hồ đất cảng một thời), từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma túy, tổ chức sòng bạc. Oanh Hà bị cáo buộc điều hành đường dây vận chuyển hàng trăm kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với các lực lượng phá chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển chất ma túy. Các đối tượng bị bắt gồm Mùa Thị Dụ (SN 1995) và Hạng A Dự (SN 2000, cùng trú xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 bánh heroine (khối lượng hơn 1,9 kg), 1.185 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hoà (SN 1980, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản. Hoà bước đầu khai nhận, ngày 4/10, lái ô tô đến nhà người dân xem 2 con trâu bán với giá 45.000.000 đồng. Sau đó, Hòa trả giá 35.000.000 đồng nhưng trâu không bán. Ngày 6/10, Hòa lái xe ô tô đến khu vực cột trâu của người dân để trộm nhưng bất thành. Sáng hôm sau, Hoà lái xe quay lại để trộm trâu chở đến lò mổ ở bán được 22.600.000 đồng. Ngoài ra, đối tượng đã trộm 3 con trâu khác của người dân ở ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu và chở qua tỉnh Bình Dương bán 29.500.000 đồng.