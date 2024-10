Bản tin Hình sự: Bắt cặp đôi chuyên mang vàng giả đi cầm cố

TPO - TIN NÓNG ngày 9/10: Giải cứu nhiều cô gái trẻ bị giam lỏng tại cơ sở massage; Cho nữ phiên dịch kiêm giúp việc ở cùng nhà, ông chủ bị lừa tiền; Khởi tố một chấp hành viên ở Đắk Lắk về tội nhận hối lộ...

Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng tại cơ sở massage, nhà nghỉ Hoa Kiều (số 18 đường Hồ Xuân Hương, khu phố 13, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Cơ sở massage, nhà nghỉ Hoa Kiều ở Bình Thuận bố trí 2 phòng làm nơi ở cho nhân viên nữ massage tại gác lửng phía sau, có khóa cổng bên ngoài. Các “đầu gấu” giữ chìa khóa và chỉ mở cho các nhân viên nữ đi phục vụ khách massage, nấu ăn, di chuyển… dưới sự giám sát của các nhân viên nam.

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lại Thu Hà (42 tuổi, trú xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có quen biết từ trước nên khi đến Đà Nẵng công tác, một người đàn ông ngoại quốc đã thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch kiêm luôn người giúp việc nhà. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nữ giúp việc đã lấy tiền thuê nhà của "ông chủ" để trả khoản vay và đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ…

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2024 của lực lượng Cảnh sát điều tra gắn với tổng kết cao điểm truy nã (15/7 - 14/9). Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch công tác điều tra, xử lý tội phạm; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 135 tổ tuần tra vũ trang.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Minh Tuyến - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk về tội “Nhận hối lộ". Trong quá trình thi hành Quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’Leo, ông Phạm Minh Tuyến – Chấp hành viên, đã có hành vi nhận tiền của người được thi hành án. Cụ thể, ông Tuyến đã thỏa thuận nhận 20 triệu đồng của ông Trần Minh Tĩnh (trú xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo) - để tiến hành thi hành án cho ông Tĩnh.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP Hà Nội) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn buôn lậu vàng qua đường hàng không. Điển hình, ngày 4/10 vừa qua, Đội Thủ tục hành lý nhập cảnh (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) phát hiện hành khách C.H đi trên chuyến bay UO0550 vào Việt Nam mang theo 3 miếng kim loại nghi là vàng; hành khách H.J đi trên chuyến bay VN593 mang theo 6 miếng kim loại nghi là vàng. Qua giám định, số kim loại trên là vàng, hàm lượng 99,99%.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bàn giao 1 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh về việc Bộ Công an Trung Quốc đề nghị hỗ trợ truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã Vương Bình Bình (SN 1986), trú tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tiến (SN 1988) và Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1996, cùng ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, một số chủ tiệm vàng trên địa bàn huyện trình báo về việc nhóm đối tượng lạ mặt đến tiệm vàng vào buổi trưa. Sau đó, 1 đối tượng hỏi cầm 1 lượng vàng 24K, còn đối tượng khác chọn mua vàng. Các đối tượng liên tục hối thúc nhân viên cho chọn nhiều loại nữ trang khác nhau, nhằm làm cho nhân viên bán hàng phân tâm, kiểm tra vàng cầm cố không kỹ. Đến khi nhóm này rời đi, chủ tiệm phát hiện vàng cầm là vàng giả.