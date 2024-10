Công an Bình Thuận duy trì 135 tổ tuần tra vũ trang

TPO - Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch công tác điều tra, xử lý tội phạm; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 135 tổ tuần tra vũ trang.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2024 của lực lượng Cảnh sát điều tra gắn với tổng kết cao điểm truy nã (15/7 - 14/9). Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm “Tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9” và đợt cao điểm “Tổng rà soát, xác minh truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã năm 2024”. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và điều tra xử lý tội phạm.

Trong 9 tháng đầu năm, kết quả điều tra giải quyết án, tố giác và tin báo về tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong thời gian cao điểm, các tổ truy bắt đối tượng truy nã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy nã ở một số đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, điều tra viên bố trí ở công an cấp xã đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thụ lý án, tin báo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm của Công an Bình Thuận, đặc biệt là Cơ quan Cảnh sát điều tra công an hai cấp cũng như các điều tra viên của công an cấp xã và những thành tích của các cán bộ chiến sĩ đạt được trong 2 tháng thực hiện cao điểm, những kết quả đạt được góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn đọng, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch công tác điều tra, xử lý tội phạm; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 135 tổ tuần tra vũ trang.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp huyện chủ động giao tin báo, vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của điều tra viên cấp xã. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận giao trong năm 2024.

Dịp này, có 7 tập thể và 9 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong tổng kết đợt cao điểm tổng rà soát, xác minh truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã. Đồng thời, 5 cá nhân có thành tích trong sơ kết 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm cũng được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen.

Trước đó, vào sáng 16/8, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại buổi lễ, Công an Bình Thuận lập 1 tổ lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự cấp tỉnh, 11 tổ cấp huyện và 124 tổ cấp xã để tuyên chiến với tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm cướp giật; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại...