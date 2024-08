Công an Bình Thuận mạnh tay trấn áp tội phạm sau lễ ra quân đợt cao điểm

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận mở đợt “Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9” ngay từ những ngày đầu ra quân, Công an tỉnh Bình Thuận đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án manh nha đe dọa đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cho vay nặng lãi 144%/ năm

Ngày 17/8, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tập trung lực lượng, triệt phá thành công điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, gồm 22 đối tượng tham gia, tại thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng. Công an tạm giữ 2 con gà đá, 58 triệu đồng và các vật chứng liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiếp tục xác minh, điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá thành công chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Đức (trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc), ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phúc (trú tại phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Năm 2018, Đức quen biết với Phúc và cùng nhau thỏa thuận hoạt động cho vay lãi nặng để thu lợi. Đến năm 2021, ông L.T.H. (64 tuổi, trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) có nhu cầu về tài chính nên liên hệ với Võ Văn Phúc để vay tiền. Sau đó Phúc và Đức đã thống nhất lấy tiền của Đức đưa cho ông H. vay 200 triệu đồng với lãi suất 12%/ tháng (lãi suất 144%/ năm, gấp 7,2 lần lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự) để thu lợi bất chính.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 6/2023, Phúc và Đức đã thu lợi từ việc cho ông H. vay số tiền gần 270 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, đối tượng Phúc và Đức còn cho 11 người khác trên địa bàn Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình vay với tổng số tiền hơn 5,76 tỷ đồng với lãi suất từ 10 - 15%/ tháng.

Ngày 16/8, Công an huyện Tánh Linh triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để hoạt động đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 173 triệu đồng. Bằng hình thức thông qua mạng xã hội Facebook và các trang web đánh bạc trực tuyến, các đối tượng được giới thiệu vào các phần mềm đánh bạc.

Sau đó, các đối tượng đăng ký nhiều tài khoản đánh bạc và liên kết trực tiếp các tài khoản đánh bạc với tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện các giao dịch nạp tiền và rút tiền trên các ứng dụng đánh bạc. Hiện Công an huyện Tánh Linh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Làm nhanh án trộm cướp

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong kịp thời điều tra làm rõ đối tượng Huỳnh Ngọc Thắng (19 tuổi, trú xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc) và đối tượng Nguyễn Ánh Minh (18 tuổi, trú xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi “Cướp tài sản”, xảy ra ngày 13/8 tại thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong).

Trước đó vào ngày 15/8, Công an xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong tiếp nhận trình báo của ông N.T.T. (44 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân) về việc khoảng 14 giờ ngày 13/8, gia đình ông T. phát hiện tại nhà cha ruột ở thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân bị mất 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Với những dấu vết tại hiện trường và chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tuy Phong xác định có dấu hiệu của tội phạm “Cướp tài sản” nên khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh và làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng Thắng và Minh để xử lý theo quy định.

Công an huyện Đức Linh điều tra, làm rõ hai đối tượng “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 23/6 tại hộ dân thuộc khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh; bắt giữ Nguyễn Minh Thuận (21 tuổi, trú TP. Thủ Đức, TPHCM) và Diệp Quốc Thịnh (17 tuổi, trú phường An Lạc, quận Tân Bình, TPHCM).

Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tấn An (trú thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã La Gi) và Hà Ngọc Trung (trú thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, thị xã La Gi) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào giữa tháng 5/2024, Công an thị xã La Gi nhận được tin báo về việc anh Phạm Văn Thoan (37 tuổi, trú tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) bị hơn 10 đối tượng dùng hung khí đánh gây thương tích do mâu thuẫn trong khai thác, mua bán hải sản tại bãi biển thuộc thôn Ba Đăng, xã Tân Hải.

Quá trình xác minh, điều tra và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi xác định 2 đối tượng An và Trung trong nhóm người đã thực hiện hành vi gây thương tích cho anh Thoan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Mạnh tay với ma tuý

Tiếp tục hưởng ứng ra quân cao điểm, Công an huyện Tánh Linh triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại nhà bà Mang Thị Lảnh (thôn 2, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh), bắt giữ 5 đối tượng gồm Mang Cường, (22 tuổi), Mang Chương, (28 tuổi), Gia Đồng (19 tuổi), Đinh Văn Côi, (30 tuổi) và Lê Thanh Tùng (19 tuổi).

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, 2 mô tô và 1 điện thoại di động. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng trên.

Ngày 16/8, Công an huyện Tuy Phong phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Minh triệt xóa thành công điểm phức tạp về ma túy tại số nhà 143/3A (đường Thống Nhất, khu phố Song Thanh 3, thị trấn Phan Rí Cửa), bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thu giữ 3 gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và một số vật dụng liên quan dùng để sử dụng ma túy.

Trong ngày đầu cao điểm, Công an huyện Bắc Bình triển khai lực lượng triệt phá 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiền (38 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong), thu giữ 2 bịch ma túy đá; bắt tạm giam 2 bị can là Huỳnh Minh Hòa (37 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) và Trần Văn Sơn (30 tuổi, trú xã Hòa Thắng, về tội trộm cắp tài sản).

Công an TP. Phan Thiết bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Bình (35 tuổi, trú tại khu phố 7, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, thu giữ 2 gói nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Bắt hàng loạt đối tượng

Qua những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, công an một số đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra vũ trang, giải tán nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện nghi vấn gây mất an ninh trật tự tại địa phương và trấn áp các loại tội phạm trên từng lĩnh vực.

Cụ thể, Công an huyện Hàm Thuận Nam triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng; thi hành lệnh bắt 3 bị can để tạm giam về tội “Tham ô tài sản”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát cơ động triệt phá 2 vụ, bắt 6 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can về các tội “Tham ô tài sản”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Tương tự, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An sử dụng xe ô tô vận chuyển 9.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an huyện Hàm Tân khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thiện (24 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Đăng Hưng (43 tuổi, trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, huyện Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Trộm cắp tài sản”; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Hưng (17 tuổi, trú tại thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Bắc Bình thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bá Đặng Hoài Phú (23 tuổi) về tội “Đánh bạc”. Công an TP. Phan Thiết truy xét, bắt 1 đối tượng về hành vi “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 14/8 tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết; bắt tạm giam 2 bị can về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi đó, Công an thị xã La Gi khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”; khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can khác về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”…