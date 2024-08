Công an Bình Thuận lập 136 tổ tuần tra vũ trang truy quét các loại tội phạm

TPO - Công an Bình Thuận lập 1 tổ lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự cấp tỉnh, 11 tổ cấp huyện và 124 tổ cấp xã để tuyên chiến với tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm cướp giật; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại...

Sáng 16/8, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong thời gian qua, toàn lực lượng Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững môi trường an ninh, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ấn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến phức tạp; dự báo từ nay đến cuối năm hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm hơn.

Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đợt ra quân này, Công an tỉnh Bình Thuận quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm cướp, cướp giật; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí trái phép; kiên quyết không để hình thành và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội... Đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã; không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô; với quyết tâm phấn đấu kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, gồm 1 tổ cấp tỉnh, 11 tổ cấp huyện và 124 tổ cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh cần phát huy tối đa nguồn lực của các lực lượng, đặc biệt là vai trò của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; tập trung chỉ đạo, phối hợp, xử lý dứt điểm từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị; giải quyết kịp thời, ổn định tình hình, vụ việc nổi cộm về tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, không để phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Ngoài ra, Công an tỉnh cần phải đổi mới sáng tạo về hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong cao điểm, phải bảo đảm cho nhân dân ở từng thôn, xóm, từ thành thị đến nông thôn đều phải nắm được chủ trương của đợt cao điểm; để mỗi người dân là đôi mắt, cánh tay nối dài giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Trong cao điểm lần này, Công an tỉnh Bình Thuận củng cố và tổ chức ra mắt các tổ công tác liên quân tuần tra kiểm soát. Đây là mô hình rất hiệu quả đã được triển khai, đến nay tiếp tục nhân rộng đến 124 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; trong thời gian tới lực lượng này sẽ trở thành “quả đấm thép” trong phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc cho toàn xã hội”, ông Đăng nói.

Ngay sau buổi lễ ra quân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương, các tổ công tác triển khai ngay hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn theo các kế hoạch, phương án đã đề ra; tập trung phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố, các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...