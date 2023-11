Công an Bình Thuận điều động, bổ nhiệm 6 sĩ quan chỉ huy

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chúc mừng các sĩ quan vừa được điều động, bổ nhiệm và yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với sáu sĩ quan được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chủ chốt tại Công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, Thượng tá Văn Thị Thanh Nam, Phó Trưởng phòng Tham mưu, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Hoàng Văn Thành, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đức Linh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Công an phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Phú Quý.

Điều động Thượng tá Nguyễn Chút, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Điều động Thượng tá Trần Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Điều động Thượng tá Trần Đăng An, Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những sĩ quan vừa được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười đã yêu cầu các sĩ quan vừa được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.