Triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự đến nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam; điều động thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại Tạm giam.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với Công an huyện Hàm Thuận Nam và Trại Tạm giam.

Theo đó, tại Công an huyện Hàm Thuận Nam, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ trì lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười trao quyết định và tặng hoa cho thượng tá Nguyễn Đăng Khoa. Cùng chúc mừng thượng tá Nguyễn Đăng Khoa có ông Đặng Văn Thái, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam và chị Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam

Còn tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì lễ công bố quyết định điều động thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại Tạm giam.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chúc mừng hai cán bộ và đồng thời nhấn mạnh, thượng tá Nguyễn Đăng Khoa và thượng tá Trần Văn Tươi đều được đào tạo cơ bản. Trong suốt quá trình công tác, hai cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc điều động, bổ nhiệm hai cán bộ là công tác thường xuyên, yêu cầu công tác bắt buộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, là một bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp đến.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận kỳ vọng và tin tưởng thượng tá Nguyễn Đăng Khoa và thượng tá Trần Văn Tươi ở vị trí công tác mới luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, nhất là việc thực hiện nêu gương; lãnh đạo đơn vị đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Đăng Khoa và thượng tá Trần Văn Tươi đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò, vị trí mới được đảm nhận.