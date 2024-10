Bản tin Hình sự: Bị xử lý vì livestream trên hội nhóm xúc phạm lực lượng công an

TPO - TIN NÓNG ngày 7/10: Nhận hối lộ, cựu Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D bị phạt 7 năm tù; Các thành viên trong gia đình bà Trương Mỹ Lan nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt; Chủ vựa phế liệu chuyên tiêu thụ xe gian...

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lương Minh Tú (33 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa), cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (đóng tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa) 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng phạm tội danh này, 11 bị cáo là thuộc cấp của ông Lương Minh Tú nhận các mức án từ 3 tháng đến 4 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, có 3 bị cáo khác nhận các mức án từ 6 tháng đến 8 tháng tù và bị phạt bổ sung 20 triệu đồng/bị cáo về tội "Đưa hối lộ".

Công an huyện Củ Chi (TPHCM) tạm giữ Ngô Quốc Duy (20 tuổi, quê Tây Ninh) và Võ Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Anh N.H.T. (18 tuổi, quê Kiên Giang) vừa điều khiển xe máy ra khỏi cây xăng ở ấp 10 (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) bị 2 thanh niên tự xưng là thành viên Tổ công tác 363 của Công an huyện Củ Chi chặn xe. Một người dùng tay đánh vào đầu anh T., yêu cầu về trụ sở công an xã kiểm tra. Sau đó, cả hai đưa anh T. đến khu vực bãi đất trống thuộc xã Bình Mỹ kiểm tra giấy tờ xe, yêu cầu nộp phạt lỗi xe không chính chủ với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Hưng (41 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ông Hưng đã nhận của đối tác tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Đến năm 2020, ông Hưng hoàn thành dự án và ký biên bản bàn giao các công trình cho đối tác. Tuy nhiên, do còn nợ tiền của nhiều người, ông Hưng đã tự ý ký văn bản ủy quyền và giao lại các công trình thuộc dự án trên cho người khác để bán tài sản, lấy tiền trả nợ mà không được sự đồng ý của đối tác...

Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ Võ Văn Sang (37 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Minh Tú (44 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về hành vi trộm cắp tài sản. Sang không có việc làm nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thủ đoạn của Sang là dạo quanh các khu dân cư, lợi dụng lúc người dân sơ hở, để xe máy không khóa cổ hay không có người trông coi thì thực hiện việc bẻ khóa chiếm đoạt, sau đó bán cho đối tượng Tú.

Sáng 7/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX đã cho luật sư và các bị cáo bào chữa và tự bào chữa sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm buộc tội. 4 thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù. Tự bào chữa, cả 4 bị cáo này cùng nhận tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng Hải quan bắt đối tượng vận chuyển trái phép 555kg pháo hoa nổ các loại qua biên giới. Đối tượng Vũ Đức Dương (SN 1985, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 34H-03752, kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 34R-04981, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vận chuyển trái phép khoảng 555kg pháo hoa nổ các loại. Dương khai nhận vì lợi nhuận, nên đã vận chuyển số pháo trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ quý IV (2024) để cung cấp thông tin hoạt động toàn ngành. Theo Bộ Tư pháp, công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng.

Người dân phản ánh anh N.V.H (SN 2000, trú Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) chưa đăng ký tạm trú và thường xuyên sử dụng xe lôi tự chế buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Công an đến nhà anh H. để kiểm tra hành chính, đồng thời kiểm tra về việc sử dụng xe lôi tự chế theo kế hoạch. Lúc này, chị N.H.P (SN 1997, ở Phú Mỹ) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream trên nhóm “GIAO THÔNG VĂN MINH STUDIO √” xúc phạm uy tín của lực lượng Công an phường Mỹ Xuân. Làm việc với cơ quan công an, chị P. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật có lời nói sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của Công an phường Mỹ Xuân.