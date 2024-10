Bản tin Hình sự: Hai nhóm thanh niên mang cả chục cây rựa ra sân vận động đánh nhau

TPO - TIN NÓNG ngày 4/10: Bắt người cha cùng nhân tình vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành; 'Công thức' kiếm chác từ việc bôi trơn xin cấp phép chuyến bay ngoài kế hoạch; Chi tiết mức án đề nghị đối với 34 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2...

Công an quận 8 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt giữ một người phụ nữ là "vợ hờ" của ông Toàn để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân là bé trai N.T.K. (6 tuổi, quê Phú Yên, con ruột ông Toàn). Trước đó, bà N.T.V. (25 tuổi, quê Phú Yên, mẹ ruột bé K.) đến Công an phường 16 (quận 8) trình báo cháu K. bị bỏng, nghi do ông Toàn (chồng cũ của bà V.) và nhân tình bạo hành tại một phòng trọ trên đường An Dương Vương.

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND và một công chức địa chính xã Đức Trạch về tội “Giả mạo trong công tác”. Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hồ Đăng Chiến (SN 1965), Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bố Trạch, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch; Hồ Hoàng Quân (SN 1975), công chức địa chính xã Trung Trạch, nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch (Bố Trạch).

Ở giai đoạn 2, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi "Đưa, Nhận hối lộ" của một số bị can là người có chức vụ, quyền hạn trong việc tổ chức chuyến bay đơn lẻ (chuyến bay phát sinh ngoài kế hoạch) đưa công dân về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng. Từ mức phí bôi trơn ban đầu 10-15 triệu đồng/công dân do Phạm Trung Kiên - cựu cán bộ Bộ Y tế đưa ra để chấp thuận các chuyến bay đơn lẻ đưa người về nước, sau đó qua nhiều "cầu", mức phí đã bị đẩy lên tới 160 triệu đồng/người. Số tiền bôi trơn này sau đó đều tính lên "đầu" công dân muốn về nước trên các chuyến bay tự trả phí.

Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Con Cuông và phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), qua đó bắt giữ 5 đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân trong nước. Công an phát hiện tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (Lào) có ổ nhóm lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Các đối tượng thành lập công ty rồi lừa người vào làm việc nhưng thực chất là để tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trong nước.

Bộ Công an thông báo, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan... Trong quá trình điều tra, cơ quan đã ra quyết định khởi tố và truy nã cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, điều 222 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bà Nhàn đã bị khởi tố vào ngày 29/12/2023.

Sau hơn 2 tuần xét xử, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt tù chung thân chung cho 3 tội danh, chồng bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square) bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC) bị đề nghị phạt từ 6-7 năm tù và em dâu bà Lan là Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị 7-8 năm tù.

Khoảng hơn 9h ngày 4/10, lực lượng Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện anh C. quốc tịch nước ngoài di chuyển trên chuyến bay từ một nước Châu Á đi Hà Nội. Khi qua khu vực kiểm soát an ninh, soi chiếu lực lượng chức năng phát hiện trên người C. có giấu kim loại trong người. Tại phòng kiểm tra, anh C. lấy trong vùng kín và trong 2 đế giày 3 thỏi kim loại nghi là vàng có khối lượng 3kg. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự tám thanh thiếu niên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn giữa hai nhóm cho rằng đối phương "nhìn đểu" mình nên gọi điện hẹn nhau đến sân vận động Hòa Thành để đánh nhau. Các đối tượng chia nhau rựa, mã tấu, bình xịt hơi cay làm hung khí để đi đánh nhau. Một nhóm cầm hai cây rựa chạy xe máy chạy xung quanh khu vực sân vận động để khiêu khích đối phương, những người còn lại núp trong sân vận động, cầm sẵn hung khí để phục kích. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng bỏ chạy.