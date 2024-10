Bản tin Hình sự: Di lý đối tượng liên quan vụ thi thể bị vùi lấp ở Gia Lai

TPO - TIN NÓNG ngày 3/10: Phó giám đốc Sở Ngoại vụ yêu cầu doanh nghiệp thu tiền chênh ngoài hợp đồng; Giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người bệnh tâm thần dùng dao khống chế; Bắt nghi phạm ném 'bom xăng' vào 3 ngân hàng ở Phú Yên..

Công an tỉnh TT-Huế khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh TT-Huế. Chi cục Thủy sản tỉnh có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đăng kiểm tàu cá, các đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản đã móc nối, thông đồng và cấu kết với các đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá rồi nhận tiền của các ngư dân và thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án về các tội “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Che giấu tội phạm” liên quan đến việc đưa công dân về nước trong đợt dịch COVID-19. Đáng chú ý, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hơn 7,5 tỷ đồng, đã nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Công an xã Xuân Áng, Công an huyện Hạ Hòa nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn S. (SN 1991, ở khu 14, xã Xuân Áng) sử dụng hung khí kề vào cổ, khống chế, đánh đập cháu Hoàng Anh M (SN 2019), đưa cháu M lên tầng 2 đóng cửa và cố thủ trong phòng. Công an xác định Nguyễn Văn S. là đối tượng tâm thần đang điều trị tại nhà và thường xuyên có diễn biến bất thường về tâm lý, dễ bị kích động. Để giải cứu cháu bé, Công an huyện Hạ Hòa huy động 30 cán bộ, chiến sỹ có trang bị áo giáp, găng tay, súng và công cụ hỗ trợ để tiếp cận hiện trường, quật ngã, khống chế, bắt giữ và tước hung khí là con dao dài 40cm từ tay đối tượng, giải cứu an toàn cháu M.

Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã bắt được nam thanh niên nghi ném “bom xăng” vào 3 ngân hàng trên địa bàn thị xã này. Được biết, nam thanh niên ở khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu. Theo camera ghi lại, khoảng 5h10 cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy, mặc quần cộc, áo trắng ngắn tay, đội mũ lưỡi trai đen đến trước cửa một ngân hàng tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Sau đó, người này lấy chai nhựa (bên trong nghi là xăng, dầu) châm lửa ném vào trụ sở ngân hàng và phóng xe máy nhanh chóng rời đi.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và 2 bị can về hành vi gây ô nhiễm môi trường ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Cụ thể, 2 bị can gồm, Trần Quốc Sử (39 tuổi, ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) và Trần Văn Chính (32 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Chính là Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn chi nhánh Bắc Ninh, có địa chỉ tại CCN Phong Khê 2, phường Phong Khê. Bị can Sử và Chính bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Công an tỉnh Gia Lai di lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) về Gia Lai để điều tra liên quan vụ thi thể người phụ nữ bị vùi lấp dưới lớp đất, đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân là bà L.T.V (SN 1964, trú tại xã Ia Le, mẹ Tiến). Nguyên nhân ban đầu xác định do xin tiền chơi game nhưng không được và bị la mắng, Tiến bực tức dùng dao rựa chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà V chết tại chỗ. Sau đó, Tiến gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà, đào một cái hố cạn chôn xác mẹ trong vườn điều.

Công an TP. Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Nguyễn Thị Liễu (SN 1979, trú tại khối 10, phường Cửa Nam, TP. Vinh), Nguyễn Thị An (SN 1971), Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, đều trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 10/9 đến 26/9, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, vào đêm khuya, rạng sáng Liễu, An và Xuân thực hiện 3 vụ trộm cắp gần 7.000 mét dây cáp điện ngầm tại các công trình đang thi công. Số dây cáp được các đối tượng bán với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.