Bản tin Hình sự: Lừa tiền, vàng của bạn gái làm 'lễ bùa yêu'

TPO - TIN NÓNG ngày 30/9: Chiêu lừa biến giấy đen thành Đô la Mỹ của Việt kiều dỏm; Truy đuổi 2 nghi can cướp giật điện thoại, 4 người bị thương; Thấy gái bán dâm già nên chuyển sang cướp tài sản...

Công an Quảng Ngãi bắt giữ Đinh Xuân Quang (37 tuổi, trú xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quang quen biết với chị M. (31 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) hành nghề kinh doanh bất động sản và giới thiệu là Việt kiều Mỹ hiện đang có 2 triệu USD và muốn hợp tác đầu tư. Quang lấy ra 2 tờ tiền mệnh giá 100 USD đã được dùng bút màu tô thành màu đen và dùng nước rửa sạch màu để thành tiền 100 USD thật...

Tháng 6/2022, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Thanh Hoá định giá tài sản tại số 2 Phan Chu Trinh; trong tháng 7/2023 và tháng 6/2024, đã có công văn phối hợp và bổ sung tài liệu định giá theo đề nghị của Hội đồng định giá vụ việc thành phố Thanh Hoá. Tuy nhiên đến nay, đơn vị chưa nhận được văn bản trả lời về việc định giá tài sản tại số 2 Phan Chu Trinh, do đó yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Thanh Hóa định giá đối với tài sản trên để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hoá và Cục THADS tỉnh Thanh Hoá.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản" vừa xảy ra trên địa bàn. Một phụ nữ di chuyển trên đường Lê Thị Trung (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), khi tới đoạn trước cổng trường mầm non Minh Thảo 2 thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại. Nghe người phụ nữ tri hô, một số người dân đã đuổi theo 2 nghi can. Hai đối tượng trên đã dùng hung khí chống trả quyết liệt làm 4 người dân bị thương.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng … Đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng lập website tên Worldex.live, cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo. Các đối tượng kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live. Sau đó, Tuấn cho sập sàn, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ Ngô Bảo Trường (37 tuổi, ngụ TPHCM) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt xe của tài xế taxi công nghệ, rồi lái xe tốc độ cao bỏ chạy. Trước đó, Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ tiếp nhận tin báo của tài xế L.V.M.P. (30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), khai báo việc đang chở khách từ TP. Cần Thơ qua Vĩnh Long đã bị chiếm đoạt xe. Theo trình bày của tài xế, khi xe di chuyển đến nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) để đi Vĩnh Long, bất ngờ vị khách xông lên vị trí lái, gạt tay tài xế rồi chiếm quyền điều khiển phương tiện và lái xe tẩu thoát trên Quốc lộ 1 về hướng TPHCM. Lúc này, tài xế P. chỉ kịp mở cửa xe nhảy ra ngoài và tri hô cướp; sau đó trình báo công an.

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kim Văn Út (40 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) 12 năm tù về tội "cướp tài sản". Tháng 12/2023, Út đi xe máy đi từ thị trấn Giồng Riềng về xã Ngọc Chúc thì gặp bà L.T.H (49 tuổi) xin đi nhờ xe. Sau khi lên xe chạy được một đoạn, bà H. rủ Út quan hệ tình dục với giá 200 nghìn đồng. Út đồng ý, rồi chở bà H. đến nhà trọ gần đó. Khi vào phòng, Út thấy bà H. già nên không muốn mua dâm, Út đổi ý định và dùng vũ lực khống chế để cướp tiền và vàng của bà H. mang theo. Do nạn nhân phản ứng quyết liệt, Út rút dao dọa giết.

Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhận tin báo tố giác của chị L.N.T (SN 1997, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) về việc chị có quan hệ yêu đương với Trịnh Công Hưng (SN 2003, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ). Trước đây Hưng giới thiệu mình tên là Phan Nguyễn Thế Hoàng (SN 1991, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hưng lợi dụng tình cảm của chị T và rủ chị làm lễ bùa yêu. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển vàng và tiền cho Hưng để làm lễ với số tài sản khoảng 40 triệu đồng. Chị T chia tay Hưng nhắn tin đe dọa, bắt phải chuyển cho Hưng 5 triệu đồng, nếu không sẽ bán hình ảnh, video nhạy cảm của chị cho người khác. Do quá lo sợ nên chị T đã chuyển cho Hưng số tiền 5 triệu đồng.