Bản tin Hình sự: Nữ sinh bị đánh hội đồng đến hoảng loạn, không dám đến trường

TPO - TIN NÓNG ngày 28/9: Phá đường dây ma túy từ vụ dùng súng gây rối trật tự công cộng; Bắt khẩn cấp nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng; Công an làm việc với quản trị viên nhóm Facebook nổi tiếng đăng tin sai sự thật...

Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an quận 6 bắt 11 người về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Từ vụ dùng hàng "nóng" gây rối trật tự công cộng, Công an quận 6 (TPHCM) đã truy xét, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin, hơn 15kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng quân dụng và khởi tố 11 bị can về nhiều tội danh.

Công an TP. Phú Quốc vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Văn Đức (36 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các lệnh trên đã được Viện KSND TP. Phú Quốc phê chuẩn. Với thủ đoạn nhờ người đứng ra vay tiền đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Đức - nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của nhiều người.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thoan (SN 1992, trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản. Để lừa tiền từ nạn nhân, Nguyễn Thị Thoan "nổ" có nhiều dự án bất động sản lớn sẽ sinh lời hàng chục tỉ đồng để nạn nhân góp vốn vào đầu tư. Khi nhận tiền từ nạn nhân, Thoan đã sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đ.Đ.T (SN 1991, trú phường Trà Bá, TP.Pleiku) là quản trị viên nhóm Facebook đã đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội. Ông T sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều cùng ngày giữa xe cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Gia Lai đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ với xe mô tô tại ngã tư Trần Phú – Lý Thái Tổ (địa phận thuộc TP.Pleiku) làm một người tử vong.

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nùng Chẩn Vần (SN 1965, trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) về hành vi Giết người. Trước đó, vào ngày 20/7, do mâu thuẫn khi nói chuyện, Nùng Chẩn Vần đã dùng dao chém 5 nhát vào vùng đầu Nùng Chẩn M. (SN 1976, là em trai của Vần) gây thương tích với tỷ lệ 27%.

Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Thạch Thị Sóc Sô Khone (SN 1986, trú huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về hành vi "chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi". Tại phòng số 16, Khoa Sản - Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh (huyện Châu Thành), lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thạch Thị Sóc Sô Khone đã bắt cóc bé trai mới 1 ngày tuổi là con của chị K.T.S.N. (SN 1989, trú huyện Châu Thành). Ngay sau đó, anh C.H.C. (chồng chị N.) phát hiện, hô hoán và cùng mọi người bắt giữ Thạch Thị Sóc Sô Khone, đồng thời trình báo công an.

Khoảng 19h ngày 27/9, Hà Nhất N. (SN 2009, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Trần Phú) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) chở theo Nguyễn Quốc C. (SN 2010, trú xã Bùi La Nhân) lưu thông trên địa bàn thị trấn Đức Thọ. Khi di chuyển đến đoạn đường Yên Trung (thị trấn Đức Thọ) N. điều khiển với tốc độ cao, tông trúng xe máy do cô giáo Hồ Thị H. (giáo viên Trường mầm non Quang Vĩnh) đang điều khiển qua đường. Vụ tai nạn khiến cô H. tử vong, còn cả hai nam sinh bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một số địa điểm mà em N.N.B.H. (SN 2009, học sinh lớp 10) con gái chị N.T.T.T. (SN 1984, ngụ ấp Tân Lập, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bị 3 nữ đối tượng hành hung. Nhóm đối tượng nắm tóc, kéo lê H., dùng tay, chân đấm đá vào mặt, vào đầu H. Không dừng lại, một trong 3 nữ đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm tấn công H. mặc cho H. van xin và ngồi chịu trận. Chị T. phát hiện con gái của mình có biểu hiện bất thường, trên người có nhiều thương tích, tinh thần hoảng loạn, không dám đến trường, không dám nói chuyện với ai. Khi chị gặng hỏi thì H. mới cho biết liên tục bị nhóm bạn đánh rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội.