Bản tin Hình sự: Công an điều tra vụ thi thể người đàn ông tử vong nhiều ngày nổi trên sông

TPO - TIN NÓNG ngày 24/9: Có người muốn giúp bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả gần 10.000 tỷ đồng; Nữ DJ Bé Vi tham gia điều hành đường dây ma túy ở TPHCM; Công an Hà Nội bắt nghi phạm giết người, bỏ xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ ở Thái Lan...

Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX cho các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo của tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở tội danh này có 29 bị cáo, trong đó có bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Điều khá bất ngờ ở phiên tòa hôm nay là luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho 4 bị cáo trong vụ án), dù không phải luật sư bào chữa cho bà Lan nhưng đã xin phép HĐXX để trao đổi với bà Lan. Luật sư Trang cho biết tại tòa, thông qua luật sư Huyền Trang một người bạn của bà Lan hiện đang ở Mỹ muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả gần 10.000 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ Nghệ An) 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, ngụ tỉnh Bến Tre) 20 năm tù, Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ Vĩnh Long) 25 năm tù cùng về 2 tội “Cướp tài sản” và “Lưu hành tiền giả”, Đặng Hoàng Văn (SN 1997, ngụ Bến Tre) 6 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Do cần tiền tiêu xài nên Mỹ rủ các bị cáo đi cướp ngân hàng. Sau đó, các bị cáo lên mạng mua một số dụng cụ như súng tự chế, đạn chì, bình xịt hơi cay và tìm bãi đất trống thử súng.

Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bàn giao 3 nghi phạm trộm cắp sắt thép tại nghĩa trang liệt sĩ và đồ dùng tại các cơ sở thờ tự cho Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, lúc 11h ngày 20/9, Công an phường Hòa Thọ Tây tiếp nhận tin báo Đài Tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang (đường Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây) bị kẻ gian lấy trộm 3 khung sắt hàng rào.

TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Việt Khánh (41 tuổi, trú huyện Đức Trọng) về tội 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'. Bị cáo Khánh đã đăng tải 126 bài viết, 1 video clip lên mạng xã hội facebook với nội dung đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực; xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm và bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây ma túy từ Campuchia về TPHCM do Lâm Thành Trung (tự Trung ngọng, SN 2001, ngụ quận 8) cầm đầu. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi (DJ Bé Vi, SN 1996, ngụ quận 11), Châu Mỹ Như (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và 17 bị can khác về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong đó, Vi là người tình của Trung và cũng là trợ thủ đắc lực trong việc điều hành đường dây ma túy này.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Kim HyeonggWon có lệnh truy nã quốc tế về tội "Giết người", đồng thời áp giải và bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định. Tại cơ quan Công an, Kim HyeonggWon khai nhận vào ngày 3/5/2024, cùng 2 nghi phạm khác đã có hành vi giết người tại Pattaya, Thái Lan, sau đó giấu thi thể nạn nhân vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Sau khi gây án, Kim HyeonggWon bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam.

Trong vụ án tại NXB Giáo dục Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can về ba tội danh. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”; Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng, và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát, bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing, NXB Giáo dục, đã nhận án 30 tháng tù trong vụ Việt Á và giờ đây tiếp tục bị đề nghị truy tố do vi phạm quy định đấu thầu.

Công an TP Kon Tum cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một người đàn ông tử vong tại khu vực bờ sông Đắk B'la, thuộc địa phận thôn 5, xã Đoàn Kết. Trước đó, người dân phát hiện một thi thể nằm bên bờ sông Đắk B'la nên đã trình báo cơ quan chức năng. Theo Công an TP Kon Tum, nạn nhân khoảng 25-30 tuổi, đã tử vong từ 3 đến 5 ngày. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân; cao khoảng 160cm, mặc quần áo màu đen.