Bản tin Hình sự: Chém bạn tử vong tại bàn nhậu rồi đi đầu thú

TPO - TIN NÓNG ngày 21/9: Công an vào cuộc vụ cô gái bị kẻ biến thái sàm sỡ tại thang máy chung cư; Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí ‘đại náo’ đường phố ở Quảng Trị; Nguyên Phó Chủ tịch xã lập khống hồ sơ cấp 'sổ đỏ' cho vợ...

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an huyện Thanh Trì khẩn trương điều tra, xử lý vụ cô gái bị kẻ biến thái sàm sỡ khi đi vào thang máy chung cư trên địa bàn. Trước đó, ngày 9/9, Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tiếp nhận tin báo của chị H. (SN 2006, hiện ở Chung cư IEC, xã Tứ Hiệp) về việc khoảng 10h ngày 7/9 chị đang đi vào thang máy tại hầm B1 tòa CT3 chung cư IEC thì bị 1 nam thanh niên có hành vi sàm sỡ. Theo trình báo, thời điểm xảy ra sự việc, chị H. cùng cháu đi vào thang máy P3 hầm B1 thì bị đối tượng nam giới mặc áo phông, quần đùi, đi dép lê có hành vi dùng tay vỗ vào mông.

Tối 3 rạng sáng 4/7, một nhóm gồm 14 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15-18, điều khiển mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo rựa, dao phóng lợn, típ sắt, mã tấu di chuyển trên các tuyến đường của thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Sau đó, nhóm thanh thiếu niên này đã thực hiện hành vi cố ý gây thương tích đối với 5 cá nhân và phá hoại 2 xe mô tô. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 thanh niên về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý hủy hoại tài sản.

Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đối tượng bị bắt là Đặng Ngọc Luyến (sinh năm 1970), hiện đang là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vị Xuyên. Luyến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 21,8 ha đất rừng sản xuất cho vợ của Luyến là bà Nông Thị Tuyết.

Viện KSND TP Thái Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thảo (SN 1964, cựu Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và bị can Đỗ Văn Vĩnh (SN 1964, cựu thủ quỹ phường Trần Lãm) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND phường Trần Lãm bị can Thảo đã chỉ đạo thủ quỹ phường Trần Lãm Đỗ Văn Vĩnh bàn giao trái thẩm quyền hơn 4.000m2 đất, thu về 2,5 tỷ đồng để sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị cho y tế, xây dựng phường…

Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, khiến 1 người tử vong và lấy lời khai của 1 nghi phạm… Trước đó tối 20/9, người dân sống trên đường Tô Ký (đoạn gần cầu vượt Quang Trung) phát hiện một số thanh niên hô hoán, đuổi chém nhau trên đường. Một thanh niên chạy vào con hẻm trên đường Tô Ký thì bị những người còn lại xông vào vây đánh rồi bỏ đi. Khi kiểm tra họ thì phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi bị đâm trọng thương, mất máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng tử vong.

Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đang thụ lý hồ sơ vụ án xảy ra tại địa bàn phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về việc ông Phạm Văn Đạo (SN 1959) trú trên địa bàn chém ông Phạm Ngọc R. (SN 1963) dẫn đến tử vong. Chiều 20/9, ông Phạm Ngọc R. đến nhà hàng xóm là ông Phạm Văn Đạo ở tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long để nhậu cùng nhau. Trong lúc nhậu hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, ông Đạo vào lấy dao chém ông R. tử vong tại bàn nhậu, sau đó ông đến cơ quan Công an thị xã Ba Đồn đầu thú.