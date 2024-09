Bản tin Hình sự: Cải trang thành nam giới trốn truy nã 16 năm

TPO - TIN NÓNG ngày 20/9: Đặt bẫy điện chống trộm gây chết người rồi mang xác đi giấu; Nữ chủ quán karaoke mua bé gái về làm tiếp viên với giá 7 triệu đồng; Kê biên, thu giữ bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ và khối tài sản ‘khủng’ của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre...

Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Khắc Đạt (SN 1976, trú làng Klú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi dùng bẫy điện chống trộm gây chết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/9, cháu R.D (SN 2009) và Kpuih Anh (SN 2008, cùng trú xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) rủ nhau đi trộm sầu riêng tại vườn nhà của Đạt, thuộc địa phận xã Ia Tiêm. Lúc này, Kpuih Anh ở ngoài canh để D vào vườn hái quả. Tuy nhiên khi đi trong vườn D vướng dây điện do Đạt giăng để chống trộm nên dẫn đến tử vong.

Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Các đối tượng gồm: Cao Quý Duy (SN 1993), Phạm Hoàng Thạch (SN 1995), Nguyễn Khoa Khang (SN 2003) cùng trú huyện Krông Năng và Trịnh Thị Tơ (SN 1982), trú huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nhóm này tìm kiếm, dụ dỗ, ép buộc các bé gái dưới 16 tuổi làm nhân viên phục vụ rót bia tại quán karaoke. Duy và đồng bọn còn đưa cháu H.M. (SN 2010, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đến tỉnh Đắk Nông bán cho quán karaoke do Tơ làm chủ với giá 7 triệu đồng.

Công an TP Bắc Kạn đã quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua trang web https://xfinex.net. Nhóm đối tượng đã dụ dỗ, thu hút người dân tham gia đầu tư trên trang https://xfinex.net bằng cách đăng tải video về việc "thắng lợi" lên các mạng xã hội như Facebook, TikTok và Zalo. Trên trang web này, nhà đầu tư sẽ dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT; nếu dự đoán đúng, họ sẽ nhận lợi nhuận, còn nếu sai, sẽ mất toàn bộ số tiền giao dịch.

Công an huyện Mèo Vạc phát hiện Thào Mí Sính (SN 1995, trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc) có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Sính đăng tải video trên TikTok, quảng bá khả năng kiếm tiền từ việc tạo kênh TikTok và cam kết sẽ hướng dẫn người dùng kiếm được nhiều tiền, thậm chí mua sắm các mặt hàng giá trị như điện thoại iPhone. Sính đã hướng dẫn nhiều người dân tại huyện Mèo Vạc và Đồng Văn đăng ký tài khoản TikTok để kiếm tiền. Tùy theo từng trường hợp, Sính thu phí từ 2 đến 8 triệu đồng cho mỗi đăng ký. Nếu người bị hại muốn có tiền nhanh chóng, Sính yêu cầu họ nộp thêm tiền.

Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) và Trần Văn Linh (67 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Công an TPHCM phối hợp Cục An ninh nội địa - Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hường đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp Lễ Quốc khánh nhằm mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” (do đối tượng Đào Minh Quân, ở Mỹ, cầm đầu).

Công an tỉnh Hà Giang nhận được thông tin của Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị về việc đối tượng truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” Lê Văn Huy đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Huy lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Giang với “vỏ bọc” là hướng dẫn viên du lịch. Đến 11h cùng ngày, tổ công tác đã truy bắt thành công đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Bến xe thuộc địa bàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Huy sử dụng con dấu giả để đóng (in ấn) vào giấy tờ sử dụng đất để nhận tiền của người thuê làm giả. Sau khoảng hơn 1 năm thì Huy bị người dân tố giác về hành vi trên.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ”. Trong giai đoạn điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ hiệu đắt tiền... của 15 bị can.

Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1978, HKTT tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sau 16 năm lẩn trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắm đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thay đổi nhân thân, lai lịch, thường xuyên thay đổi nơi ở, chỗ làm việc. Đặc biệt, Thắm còn thay đổi về ngoại hình, cắt tóc trọc, mặc trang phục nam, giả dạng nam giới, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt.