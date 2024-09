Bản tin Hình sự: Tạt xăng đốt cậu ruột vì đòi tiền lương không trả

TPO - TIN NÓNG ngày 17/9: Nguyên nhân người đàn ông đập kính ô tô, đánh tài xế ở TPHCM; Tá hỏa phát hiện người quen treo cổ trong nhà kho bỏ hoang của gia đình; Ổ nhóm chuyên hack Facebook của Việt kiều rồi dụ dỗ góp tiền ‘làm ăn’...

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ hình sự Trần Hữu Duy (SN 1998, trú tại Hải Phòng và Trần Văn Kỳ (SN 2002, trú tại Ninh Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, nhóm Duy liên hệ với chị H. (trú tại Hà Nội, làm nghề đổi ngoại tệ) đổi 1 triệu Yên Nhật và giao dịch tại khu vực đường Thiên Hiền. Duy gặp chị H. để giao dịch. Cầm tiền của chị H., Duy sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo mua trên mạng để thực hiện thao tác chuyển tiền cho chị H. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Duy đã chạy ra xe Kỳ đang nổ máy chờ sẵn bỏ trốn.

Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ vụ người đàn ông đập kính ô tô, đánh tài xế và chuyển cho Công an TP Thủ Đức điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Danh tính người đàn ông có hành vi đập kính và đánh tài xế được xác định là ông N.Đ.G., 43 tuổi. Ô tô của ông G. đi đúng chiều trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) nhưng ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk đi ở chiều ngược lại, lấn làn và xảy ra va quẹt. Sau đó, ông G. bực tức, không kiểm soát được hành vi nên xảy ra vụ việc trên.

Khoảng 21h30 ngày 16/9, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1985, ở thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu) tá hỏa khi phát hiện anh T.V.D (SN 2003, ở thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) chết trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Bước đầu xác định, nạn nhân từ xã Quảng Thái đi đến nhà anh Bình (trước kia cùng làm trong công ty với nhau) chơi. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã ra phía sau khu nhà kho bỏ hoang để thắt cổ tự tử.

Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ và di lý 2 đối tượng Cao Văn Hiếu (28 tuổi) và Mai Thanh Quốc (26 tuổi, cùng trú Quảng Trị) về Đà Nẵng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên cả nước. Các đối tượng đã dùng thủ thuật hack Facebook của những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những facebook này nhắn cho người thân của họ ở trong nước dụ dỗ góp tiền làm ăn rồi chiếm đoạt. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến vụ việc vỡ bậu (hụi) với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang (huyện Yên Phong) gây xôn xao dư luận từ đầu tháng 5, hàng trăm gia đình có nguy cơ mất trắng số tiền lớn. Công an huyện Yên Phong xác định, bà Ngô Thị Lan đã thành lập hàng chục dây bậu ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang. Trong đó, Công an làm rõ 3 dây bậu được lập từ năm 2022. Bà Lan mạo danh các thành viên trong dây bậu để lĩnh tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, chủ bậu dùng để chi tiêu cá nhân.

Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 1 cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa, liên quan đến vi phạm trong dự án trồng cây xanh trên địa bàn. Người bị bắt là ông Cao Chí Thành (SN 1991, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), là cán bộ Phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa. Ông Cao Chí Thành bị cáo buộc liên quan đến một vụ án vi phạm quy định về quản lý, đấu thầu dự án cây xanh trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Đông - nguyên Trưởng phòng TN&MT, bà Nguyễn Thị Hiển - cán bộ Phòng TN&MT huyện này để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Diễn biến này liên quan kết quả điều tra sai phạm về công tác quản lý đất đai tại Công ty Cổ phần chè Minh Rồng (Cty CP chè Minh Rồng) thuê tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm).

Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tính (SN 2005, trú TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi giết người. Tính làm thuê và sống tại nhà của cậu ruột là ông N.T.P ở TP Thủ Dầu Một. Trong quá trình làm việc, ông P. nợ tiền lương của Tính 25 triệu đồng. Sau khi đi uống rượu về, Tính kêu cậu ruột trả trước 1 triệu đồng để tiêu xài nhưng ông P. không trả. Bực tức, Tính rút xăng từ xe máy tạt vào người ông P. rồi bật lửa đốt. Ông P. bị bỏng nặng được mọi người hỗ trợ dập lửa và đưa đi cấp cứu.