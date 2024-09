Bản tin Hình sự: Bắt giữ nhóm thanh niên chặn đường cướp thuốc lá điện tử của đôi nam nữ

TPO - TIN NÓNG ngày 18/9: Cảnh sát 141 hóa trang xử lý hàng chục thanh thiếu niên 'càn quấy' đường phố đêm Trung thu; Tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại cô gái 21 tuổi cho thuê phòng trọ ở Hà Nội; Bắt nghi phạm giết người ở tiệm sửa xe máy...

Đêm 17/9, tổ công tác Y9/141 làm nhiệm vụ hóa trang trên tuyến Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS Hà Nội di chuyển theo hướng đi Lương Yên. Trong đó, cô gái ngồi sau cầm một vật (nghi pháo sáng). Làm việc với tổ công tác, cô gái cho biết được bạn cho vật trên và đã đốt để phát sáng trên đường. Theo Phòng CSGT Hà Nội, đêm Trung thu, các tổ công tác 141 phát hiện 4 vụ việc, bàn giao 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; thu giữ 4 gói nilon chứa chất nghi ma túy, 1 vật nghi pháo sáng, 2 xe mô tô nghi xe tang vật...

Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại Tiểu khu 571 (xã Hòa Bình, TP.Kon Tum). Trước đó, khi tuần tra tại Tiểu khu 571, Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum cùng UBND xã Hòa Bình phát hiện khoảng 4.710m2 đất trong quy hoạch lâm nghiệp bị đào, múc, lấn chiếm. Trong đó, diện tích có rừng 3.850m2, gồm 3.040m2 rừng phòng hộ và 810m2 rừng quy hoạch mục đích khác. Đây là rừng tự nhiên thường xanh phục hồi, thuộc lâm phần giao cho cộng đồng thôn Plei Chor (xã Hòa Bình) quản lý, bảo vệ.

TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm vụ án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ông Lê Công Nghiệp kiện đòi nhà. Toà đã tuyên huỷ án sơ thẩm vì có vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Theo án sơ thẩm, toà tuyên chia cho ông Nghiệp hơn 64% giá trị căn nhà, còn bà Minh (người cùng góp tiền mua nhà) được hưởng phần còn lại. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm tuyên chia cho ông Nghiệp một phần giá trị căn nhà (2,7 tỷ đồng) mà không đề cập đến vợ ông là vi phạm tố tụng. Vì thời điểm phát sinh việc bỏ tiền mua căn nhà tranh chấp đang trong thời kỳ hôn nhân của ông Nghiệp.

N.Đ.H (SN 2005, trú tại Yên Bình, Yên Bái) điều khiển xe máy chở bạn đi trên đoạn đường thuộc xã Vân Canh thì bắt gặp 1 nhóm thanh niên ở huyện Hoài Đức đi xe máy cùng chiều. Lúc này, H điều khiển xe máy vượt lên, lạng lách, tạt đầu xe nhóm thanh niên trên, dẫn đến mâu thuẫn. Đỉnh điểm, nhóm thanh niên ở huyện Hoài Đức đã dừng lại nhặt gạch ven đường rồi đuổi theo xe của H. Khi đến khu đô thị Vân Canh thuộc xã Vân Canh, H. và bạn bị nhóm thanh niên chặn đầu, chửi bới rồi dùng gạch ném. Vụ việc khiến H. bị thương nặng ở đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án vụ “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thương mại dịch vụ Hậu Giang (Công ty Nông sản TMDV Hậu Giang). Bị cáo Phạm Bá Hòa (SN 1953, trú TP. Thủ Đức, TPHCM) - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nông sản TMDV Hậu Giang và Phạm Ái Thùy Minh (SN 1992, con gái Hòa) - cựu Kế toán trưởng công ty lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các giao dịch chuyển khoản cá nhân, ủy nhiệm chi, rút tiền mặt mà không thông qua họp cổ đông, không đúng điều lệ công ty, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng để trả nợ, mua ô tô...

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng sửa xe máy trên đường Trương Định. Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Đoàn (SN 1992, quê ở Quế Võ, Bắc Ninh), nạn nhân trong vụ việc là Trần Văn H. (SN 1985, quê ở Mỹ Lộc, Nam Định). Chiều 17/9, do mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại cửa hàng sửa xe máy, nghi phạm Đoàn đã dùng hung khí tấn công H. Do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) tổng mức án tử hình về 4 tội "Trộm cắp tài sản; Cướp tài sản; Hiếp dâm; Giết người". Viện kiểm sát xác định, ngày 29/10/2023, Hào đi từ quê nhà Bắc Giang về Hà Nội, thuê phòng trọ tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) để ở, tìm việc làm. Khoảng thời gian này, Hào nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của những người sống cùng khu trọ để bán lấy tiền ăn tiêu. Hào đã sát hại chị Lê Thị Thùy L. (SN 2003, quê ở tỉnh Thanh Hóa) hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân.

Do thiếu tiền chi tiêu, N.T.M rủ N.H.A, N.V.H và Đ.Q.P đi từ xã Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) đến Hà Nội để cướp tài sản của người đi đường. Tại khu vực đường La Thành, nhóm phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy trên đường, cổ nam thanh niên đeo máy hút thuốc lá điện tử nên đã vượt lên, chặn xe. Lúc này, H dùng gậy sắt 3 khúc ra đe doạ và cướp thuốc lá điện tử. Nhóm thanh niên còn chặn đường cướp túi đựng gậy bida của người đàn ông đi xe máy cũng trên tuyến đường này. Hiện Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng về hành vi cướp tài sản.