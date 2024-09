Bản tin Hình sự: Chủ nhà nghỉ chứa mại dâm để tăng doanh thu

TPO - TIN NÓNG ngày 22/9: Thu giữ hàng nghìn truyền đơn tại nhà thành viên tổ chức khủng bố; Phá đường dây làm giả giấy tờ từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ; Nghi án người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ ở TPHCM...

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Rạch Giá) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn, có nội dung kích động, gây rối an ninh, trật tự được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Châu được xác định làm theo sự chỉ đạo tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Công an TPHCM đã bắt giữ Phạm Thanh Linh (24 tuổi), Nguyễn Quốc Kiệt (26 tuổi), Nguyễn Hữu Thế (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Thân (anh trai của Thế, cùng quê Trà Vinh) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phát hiện một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức từ Campuchia rồi vận chuyển về TPHCM tiêu thụ. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC02 xác lập chuyên án, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây trên.

Công an quận 12 (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ án mạng làm một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/9, người dân sinh sống trong dãy trọ nằm trên đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) nghe có tiếng khóc của trẻ con nên đi kiểm tra. Trong một phòng trọ, người dân phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Một người đàn ông nằm trên nền nhà trong tình trạng nguy kịch với vết thương ở bụng và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi (con của người phụ nữ) đang hốt hoảng khóc.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán (nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Định, huyện Định Quán); bà Phan Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Định và ông Trần Hồ Hoàng Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã Ngọc Định để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Châu Sủi Pố, Giám đốc Công ty TNHH đá La Va (đóng tại huyện Định Quán) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam Phạm Hồng Trung (31 tuổi, trú tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Lực lượng công an phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hạt kiểm lâm liên huyện Châu Đức - Bà Rịa bắt quả tang ông Trung đang tàng trữ 1 cây gỗ Cẩm Lai có thể tích 0,024 m3 và 1 cây gỗ Giáng Hương quả to 0,037 m3. Các loài cây trên thuộc “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm”, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng.

Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc tại trước Trường Đại học CMC, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, ném các vật thể lạ vào người đi đường. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tổ công tác phát hiện các đối tượng bắt đầu tản ra và bỏ chạy về nhiều hướng. Cảnh sát bắt giữ được 1 đối tượng và thu giữ nhiều chai thủy tinh. Danh tính đối tượng được xác định là Đ.C.Đ (SN 2008, trú tại Quốc Oai, Hà Nội).

Cơ quan Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ đơn trình báo của người phụ nữ tên L. (SN 1974, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị lừa khi tham gia bán hàng online. Theo đơn trình báo, chị L có nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó, người này hướng dẫn chị đầu tư bán hàng quần áo để hưởng hoa hồng qua nền tảng Walmartagent. Khi truy cập, trang web có giao diện, tên miền giả mạo Walmart với nhiều gian hàng và sản phẩm khác nhau. Chị L. đã 6 lần nộp tiền để đăng ký đầu tư với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng. Sau đó người đàn ông kia cắt liên lạc với chị chị L.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Đức (SN 1980, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) về hành vi “Chứa mại dâm”. Trước đó, cơ quan công an kiểm tra nhà nghỉ do Đức làm chủ có 8 nam, nữ mua bán dâm. Cô gái bán dâm khai đứng ở đường Lê Duẩn chào mời khách mua dâm và dẫn vào nhà nghỉ để bán dâm với giá từ 200 - 300.000 đồng/lượt. Đồng thời phải trả cho chủ nhà nghỉ 40-70.000 đồng tiền phòng. Nếu không trả số tiền này thì họ sẽ không được bán dâm tại nhà nghỉ của Đức.