Bản tin Hình sự: Hai bố con chủ tiệm vàng tóm gọn tên cướp cầm dao

TPO - TIN NÓNG ngày 23/9: Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nhận 'lại quả' 25 tỷ đồng từ gói thầu nghìn tỷ; Công an vào cuộc vụ taxi bốc cháy trên đường phố Đà Lạt lúc rạng sáng; Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ án “Đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại NXB Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan. CQĐT đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục về tội nhận hối lộ cùng với Tô Mỹ Ngọc (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát) về tội “Đưa hối lộ”. Ngoài ra, còn 5 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố.

Công an phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe taxi 7 chỗ trên địa bàn. Một người dân đối diện hiện trường cho hay, vụ cháy xảy ra khoảng 1-2 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm này, người dân đi đường phát hiện chiếc xe 7 chỗ bị bốc cháy nên đã hô hoán dập lửa. Nghe tiếng hô hoán, có một cặp vợ chồng đã sử dụng bình chữa cháy để dập ngọn lửa. Sau khoảng vài phút, ngọn lửa đã được dập tắt.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 13 bị can với 2 tội danh liên quan đến vụ án tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TPHCM, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở KH&ĐT TPHCM và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can, có 11 người bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm bị can Đinh Minh Hiệp, cựu Giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM.

TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, với bị cáo: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1975, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Tú bị tòa tuyên phạt tổng cộng 1 tỷ đồng cho hành vi mua bán 4 cá thể tê tê java quý hiếm.

Sáng 23/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra phần xét hỏi các bị cáo. Trong ngày làm việc thứ 3, HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn có 28 bị cáo khác có liên quan trong vụ án. Trưa cùng ngày, HĐXX đã xét hỏi xong 26/29 bị cáo bị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại sẽ trả lời thẩm vấn của HĐXX trong thời gian tiếp theo của phiên tòa.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM Trần Thị Bình Minh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, bà Minh đã bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù trong vụ án liên quan Công ty AIC. Kết luận điều tra đề nghị truy tố 13 bị can với 2 tội danh liên quan đến vụ án tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TPHCM, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở KH&ĐT TPHCM và các đơn vị liên quan.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Người dân sinh sống trên quốc lộ 1 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, đoạn gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh) nghe tiếng động mạnh ở làn ô tô nên chạy ra kiểm tra và thấy 2 xe ô tô và một xe tải dính chùm nhau, kế bên là ô tô 16 chỗ. Ngay sau đó, người dân tìm cách giải cứu 2 người mắc kẹt trong ô tô biển số TPHCM, nhưng cả 2 đã tử vong.

Tối 22/9, Nguyễn Xuân Duy (22 tuổi, trú tại Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương) đi xe máy mang theo dao dọc giấy đến tiệm vàng ở xã Thanh Khê để cướp. Duy đeo khẩu trang, dùng dao đe dọa chủ tiệm để cướp tiền, vàng. Lúc này, hai bố con chủ tiệm xô ngã và tóm gọn Duy rồi báo công an xã và Công an huyện Thanh Hà. Ngay sau đó, Công an xã và Công an huyện Thanh Hà đã có mặt đưa đối tượng về Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Hà.