Bản tin Hình sự: Lập nhóm chat, đăng tải gần 500 clip đồi trụy để thu tiền người tham gia

TPO - TIN NÓNG ngày 26/9: Nam thanh niên cầm cố xe máy lấy tiền trả nợ rồi hoang báo bị cướp; Bà Trương Mỹ Lan khai gì về việc chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài?; Cảnh sát truy đuổi 2 tàu hút cát trái phép trong đêm...

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với N.D.P.A. (quê An Giang) về hành vi “Khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền”. Trước đó, anh A. đến cơ quan công an trình báo lúc 22h40 ngày 16/9, anh điều khiển xe máy biển số tỉnh An Giang đi trên đường số 2 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không rõ biển số áp sát, dùng hung khí tấn công, lấy xe máy và điện thoại iPhone 13.

TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Gia Dũng cùng 5 bị cáo khác về các tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông). Tuy nhiên, nữ thư ký thông báo phiên tòa tạm hoãn với 2 lý do: Luật sư của một bị cáo và Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Nông trong phiên tòa có đơn xin hoãn.

Sang ngày xét xử thứ 6 (26/9), HĐXX đã xét hỏi các bị cáo trong tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là tội danh cuối cùng mà HĐXX xét hỏi sau 2 tội danh là lừa đảo và rửa tiền. Ở tội danh này ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là chủ mưu, còn có 8 bị cáo khác có vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi của bà Lan. Theo cáo buộc, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4.536.413.154 USD tương đương 106.730.728.811.514 đồng.

Sau thời gian trinh sát, mật phục, khoảng 21h15 ngày 25/9, đơn vị chủ trì, tổ chức lực lượng phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy, Công an huyện Phúc Thọ tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện lắp đặt thiết bị bơm, hút cát đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP-1959 đang neo đậu kế bên, trên khoang chứa hàng có khoảng 200m3 cát.

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thư (1976, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng mối quan hệ đồng hương, Thư đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H. Dù biết rõ trong thời điểm này do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể đi lại, Thư vẫn rủ bà H. vào TP. Hồ Chí Minh để xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm mục đích tạo lòng tin. Bà H. đã nhiều lần cho Thư vay tiền với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hảo (SN 1992, trú xã Kỳ Bắc) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Theo cơ quan chức năng, chiều 24/9, tổ công tác của Đội CSGT (Công an huyện Kỳ Anh) trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông trên Tỉnh lộ 551, phát hiện Hảo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bị dừng xe, Hảo buông lời xúc phạm và tấn công cán bộ CSGT – Công an huyện Kỳ Anh, nhưng bị khống chế. Kiểm tra nồng độ cồn với Hảo, cảnh sát xác định người này vi phạm ở mức 0,596mg/1 lít khí thở.

Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Tấn Tài (SN 2002, trú tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy". Tài đã lập và điều hành nhóm chat này với 95 thành viên. Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Tài đăng các bài quảng cáo kèm cách thức vào nhóm, đối với mỗi thành viên muốn tham gia nhóm đều phải chuyển cho Tài số tiền từ 50.000 đồng - 100.000 đồng qua tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra đã trích xuất được dữ liệu 468 video được Tài chia sẻ trên nhóm chat từ ngày 4/9.