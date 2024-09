'Nữ quái' lừa đảo hàng tỷ đồng của bạn đồng hương

TPO - Ngày 26/9, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thư (1976, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.