Bản tin Hình sự: Giả danh nhà tu hành bán thuốc chữa bệnh xương khớp

TPO - TIN NÓNG ngày 29/9: Người phụ nữ trùm mặt kín mít, cầm vàng bỏ chạy khiến chủ tiệm 'đứng hình'; Vận chuyển 55.000 viên ma túy, hai anh em lĩnh án tử hình; Bắt nhóm ‘con nghiện’ vận chuyển lượng lớn ma tuý đá....

Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) tổ chức lực lượng, truy tìm một phụ nữ gây ra vụ cướp giật tiệm vàng ở thị trấn Ea Đrăng. Trước đó, tối 18h15 ngày 28/9, một người phụ nữ mặc áo tím, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, được một nam thanh niên chở bằng xe máy đến tiệm vàng T.Đ. (thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo). Nam thanh niên đứng đợi bên ngoài, còn người phụ nữ vào bên trong hỏi mua 5 chỉ vàng 9999. Khi chủ tiệm vàng đưa 4 chiếc nhẫn vàng 9999 (có trọng lượng 5 chỉ vàng), cho người phụ nữ xem. Bất ngờ người phụ nữ cầm toàn bộ số nhẫn vàng bỏ chạy, leo lên xe máy do nam thanh niên chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Sáng 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Hoàng Giang (SN 1996) và Trần Anh Tú (SN 2000, cùng ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày 1/12/2023, Giang và Tú đã ô tô vận chuyển 55.000 viên ma túy hồng phiến, có tổng khối lượng 5.365,58 gram từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đưa về huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nhằm mục đích nhận tiền công. Trong đó, 36.000 viên đưa về địa bàn huyện Cam Lộ, 19.000 viên đưa ra thị xã Ba Đồn.

Công an tỉnh Cà Mau bắt băng nhóm tội phạm vận chuyển ma túy từ ngoài tỉnh về Cà Mau tiêu thụ. Nhóm tội phạm trên đều nghiện ma tuý lâu năm, có tổ chức chặt chẽ. Sau thời gian thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Sa Pha (SN 1987, tạm trú xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) giao 1 túi ni-lon cho đối tượng khác đi trên xe ô tô chờ sẵn, cả 2 di chuyển về TP. Cà Mau. Qua kiểm tra, phát hiện dưới chân Lưu Hoàng Bảo Em (SN 1993, ngụ phường 1, TP. Cà Mau) ngồi hàng ghế phía sau có một túi ni-lon bên trong có chứa 2 túi tinh thể màu trắng, trọng lượng 2kg là ma túy đá.

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) phát hiện một nhóm đối tượng do Trần Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) cầm đầu, đăng tải quảng cáo giả danh một nhà tu hành ở tỉnh Đồng Nai để bán thuốc chữa bệnh xương khớp. Nhóm đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để lừa đảo những người có nhu cầu chữa bệnh xương khớp, quảng cáo các sản phẩm không có công dụng thực sự để thu lời bất chính. Công an huyện Ba Vì bắt giữ 15 đối tượng liên quan. Vật chứng thu giữ gồm 42 điện thoại di động, 15 máy tính cá nhân, 11 xe máy, 1 máy tạo viên thuốc, 16 gói thuốc lá cây, cùng nhiều tài liệu khác...

Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1982, trú ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - cán bộ địa chính - xây dựng thuộc UBND phường Phú Sơn về tội “Giả mạo trong công tác”. Lợi dụng nhu cầu của một số người dân cần làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở nhưng không thành thạo các thủ tục hành chính, không có thời gian đi làm hồ sơ nên Thành đã nhận làm hộ. Quá trình làm hồ sơ, các loại thuế, lệ phí Thành sẽ thông báo để người dân đóng theo quy định, ngoài ra người dân sẽ phải hỗ trợ tiền xăng xe cho Thành đi lại làm thủ tục với mức giá từ 2-3 triệu đồng/bộ.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất hiện nhóm đối tượng đến các đại lý ghi vé số tự chọn để mua vé số. Sau khi có kết quả, chúng lợi dụng sơ hở, chỉnh sửa các dãy số trùng khớp với kết quả xổ số trúng thưởng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Sau đó, chúng đến đại lý yêu cầu trả tiền trúng thưởng, vì các số mua hôm qua đã trúng. Chủ đại lý nói không trúng thì đối tượng yêu cầu kiểm tra sổ ghi nháp các số ghi bằng bút mực màu đen, rồi đổ lỗi cho nạn nhân ghi chép sai. Khi đó, chủ đại lý tưởng mình ghi nhầm nên trả tiền trúng thưởng. Từ ngày 9 - 12/9, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phan Đức Hiếu (SN 2001) và Trần Xuân Dũng (SN 2003) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Hiếu và Dũng cùng quê tỉnh Thanh Hóa vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) hành nghề cho vay lãi nặng. Cả hai cùng lập trang facbook “Hỗ trợ cho vay trả góp” để cho vay tiền với lãi suất hơn 1,2%/ngày. Từ cuối tháng 6/2024 đến nay các đối tượng đã 6 lần đến nhà người quen chị Y. để tạt nước sơn do người phụ nữ vay số tiền 70 triệu đồng với hình thức trả góp hàng ngày cả vốn lẫn lãi cho đến khi hết số nợ nhưng không có khả năng chi trả.