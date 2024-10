Bản tin Hình sự: Khởi tố đối tượng hất đổ bàn làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành

TPO - TIN NÓNG ngày 2/10: Nghi phạm chém đứt nửa người bạn nhậu khai nguồn cơn gây án; Mâu thuẫn chia đất đai, dùng dao chém anh ruột tử vong; Điều tra vụ án mạng khiến 3 mẹ con thương vong tại Hải Phòng...

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Cừ Mí Pó và Giàng Mí Minh (SN 2005, quê Hà Giang) để điều tra liên quan đến một thanh niên bị chém tử vong, xảy ra trên địa bàn TP.Tân Uyên. Nạn nhân là Hoàng Văn Pó (SN 1991, quê Đắk Nông). Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Cừ Mí Pó bị Hoàng Văn Tu rút dây thắt lưng đánh vào mặt. Bị đánh, Cừ Mí Pó chạy về nhà trọ gần đó, Giàng Mí Minh cũng chạy theo để tìm hung khí đánh trả nhóm của Hoàng Văn Pó. Tại dãy phòng trọ, Minh được một đối tượng đưa cho con dao tự chế dài 65cm và Minh đưa con dao này cho Cừ Mí Pó. Cừ Mí Pó tiếp tục chém vào người của Hoàng Văn Pó nhiều nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã tiếp nhận đơn và đang xác minh, làm rõ việc một hộ dân trình báo bị kẻ gian phá hoại vườn sầu riêng. Trước đó, ông Lưu Tấn Văn đến thăm vườn tại thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na, huyện Krông Ana), phát hiện 33 cây sầu riêng bị kẻ gian chặt ngọn, đẽo gốc. Theo ông Văn, có 23 cây sầu riêng 8 năm tuổi bị đẽo, chặt nham nhở ở gốc, những cây còn lại bị chặt ngọn. Ông Văn nhẩm tính vụ việc gây thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. Chưa kể, những cây sầu riêng bị đẽo gốc rất khó phục hồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hoá đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này cung cấp hồ sơ, tài liệu để xác minh tin báo vụ việc có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa (trước đây là xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương) từ năm 2011. Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc mà Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đề nghị cung cấp để phục vụ điều tra, xác minh là hồ sơ trích đo tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương Công trình "Dự án nâng cấp Quốc lộ 47 tiểu dự án 1 đoạn qua huyện Quảng Xương năm 2011".

Ông Vũ Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Yên Phú (Hàm Yên, Tuyên Quang) xác nhận, tối 1/10 trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, do mâu thuẫn đất đai. Đối tượng Cao Văn Dự (36 tuổi) dùng dao chém anh trai tử vong. Thông tin ban đầu, Cao Văn Dự (SN 1989) và Cao Văn Vinh (SN 1984) là 2 anh em ruột sống tại thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có mâu thuẫn về việc chia đất. Tối 1/10 sau khi ăn cơm tại nhà bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1959, mẹ đẻ cả 2), anh Vinh lên giường đi ngủ thì bất ngờ bị đối tượng Dự cầm dao chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Công an quận 8 (TPHCM) đang lập hồ, lấy lời khai của nhiều người liên quan để làm rõ vụ bé trai N.T.K. (6 tuổi) bị bỏng nghi do bạo hành xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn. Thông tin ban đầu, chị N.T.V. (mẹ ruột bé K.) phát hiện con trai đang ở phòng trọ của người chồng cũ là ông N.Q.T. (24 tuổi, ngụ quận 8) và cơ thể cháu bị bỏng nhiều bộ phận nên trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp, đưa bé K. đi bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chuẩn đoán bé K. bị bỏng độ 2. Theo trình báo của chị V., sau khi chia tay, cháu K. ở với ông T. và vợ mới của người này. Chị V. nghi ngờ con trai bị bỏng là do chồng cũ bạo hành.

Do mâu thuẫn tại trang trại thuộc khu vực thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Đào Văn Hùng (SN 1987, ở xã Quyết Tiến) và bà Mạc T.T (SN 1973, ở xã Tiên Cường) xảy ra xô xát. Thời điểm này, Đào Văn Hùng được cho là đã dùng dao bầu tấn công khiến bà Mạc T.T và hai con gái là Phạm M.T (SN 1995) và Phạm T.H (SN 1993, cùng ở xã Tiên Cường). Sau xô xát, bà Mạc T.T đã được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do vết thương nặng, mất nhiều máu nên người này đã tử vong. Còn chị Phạm M.T và Phạm T.H bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Trường đại học Đồng Nai về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai xác định, Trường đại học Đồng Nai được thành lập từ năm 2010 (tiền thân là Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai) và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ một phần kinh phí. Từ năm 2009-2022, Trường đại học Đồng Nai có tổng kinh phí hoạt động hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cấp hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Ngày 26 và 27/9, đoàn kiểm tra liên ngành TP Bắc Ninh kiểm tra 20 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy tại địa bàn phường Phong Khê. Đa số các cơ sở đều vi phạm về an toàn điện và chưa xuất trình được hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường. Tại đây, xuất hiện một số người dân lôi kéo, tụ tập gây rối ANTT, một số trường hợp quá khích có lời lẽ xúc phạm, cản trở người thi hành công vụ và livestream trên mạng xã hội với những phát ngôn không đúng sự thật về quá trình kiểm tra. Nguyễn Thị Thoa (SN 1993, trú tại Phong Khê) có hành vi hất đổ bàn làm việc khi tổ kiểm tra đang thực hiện việc lập biên bản. Hiện Công an TP Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Thị Thoa về hành vi chống người thi hành công vụ.