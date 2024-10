Bản tin Hình sự: Khởi tố kẻ sát hại đồng nghiệp tại cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội

TPO - TIN NÓNG ngày 1/10: 'Cò' bệnh viện vừa ra tù lại bị khởi tố vì cầm dao định tấn công bảo vệ; Người phụ nữ bị đấm đá túi bụi sau khi va chạm với trẻ trượt patin giữa đường; Bé gái 5 tuổi bị người tình của mẹ xâm hại...

Công an TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú (SN 1981, trú TP. Trà Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, Tú làm môi giới dẫn khách cho đội xe ô tô chạy dịch vụ vào đưa đón tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để hưởng hoa hồng. Tú còn kiêm bán hàng rong trong bệnh viện. Việc làm này vi phạm nội quy của bệnh viện, nên bảo vệ nhiều lần nhắc nhở Tú, dẫn tới mâu thuẫn. Vì muốn bênh vực người bán hàng rong trong bệnh viện bị bảo vệ xua đuổi, Tú xảy ra xung đột, có lời lẽ thô tục, thách thức đánh nhau. Sau đó, Tú cầm dao xông vào định tấn công nhân viên bảo vệ nhưng được mọi người can ngăn.

Ngày 1/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera an ninh nhà dân ghi lại, nhóm trẻ trượt patin giữa đường, bất ngờ một bé trai chuyển hướng sang làn đối diện và va chạm với chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển (chở một phụ nữ phía sau) đang đi trên đường. Va chạm khiến em bé trượt patin và hai người trên xe máy ngã lăn ra đường. Lập tức một người đàn ông lao ra đấm đá người phụ nữ lái xe máy dù người này cố gắng giải thích "vì đứa bé đột nhiên lao ra". Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 29/9, tại một đường hẻm thuộc khu phố Tân Trà (phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Người đàn ông là cha của đứa trẻ bị xe máy tông trúng khi trượt patin.

Tại phiên tòa sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tiếp tục với phần xét hỏi liên quan đến tài sản, đồ vật đang bị tạm giữ trong vụ án. Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Trương Mỹ Lan nói muốn nhận lại 2 túi Hermès bạch tạng mà Cơ quan điều tra tạm thu giữ của bà Lan. Bà Lan cho rằng, loại túi này "có tiền cũng không mua được". Theo bà Lan, nhờ ‘tên tuổi’ của bà và chồng (bị cáo Chu Lập Cơ) đủ ‘uy tín thế giới’ mới mua được nên muốn xin lại làm kỷ niệm. Bà Lan cũng cho rằng, nếu đấu giá thì mất thời gian và khó có người mua nên bà sẽ nhờ người nhà ‘chuộc’ lại 2 túi Hermès bạch tạng.

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phát hiện một số đối tượng trong huyện cấu kết với đối tượng ngoài huyện để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên địa bàn. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay đổi cách thức, địa điểm hoạt động. Các đối tượng xây nhà bán lẻ ma túy cho người nghiện dưới dạng boong ke (3 lớp cửa khóa bằng loại khóa chống cắt và chống phá), sử dụng nhiều người cảnh giới, lắp đặt nhiều camera, nuôi 2 con chó béc giê cảnh giới để hoạt động mua bán, cất giấu, vận chuyển trái phép các loại chất ma túy.

Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam Lê Minh Toàn (33 tuổi, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau khi uống rượu cùng bạn, Toàn đến nhà bà T. ở xã Hồng Sơn để tiếp tục nhậu. Lúc này, bà T. đi công việc, ở nhà chỉ có cháu H.T.K.P (5 tuổi) đang chơi một mình. Toàn bế cháu P. vào nhà tắm và dùng tay thực hiện hành vi xâm hại. Sau khi thực hiện xong hành vi, Toàn tắm rửa, mặc đồ cho cháu P. và dặn không được nói cho bà ngoại biết. Toàn ở lại chơi, ngủ qua đêm tại nhà bà T. đến sáng ngày 12/5, thì đi về nhà ở xã Hàm Đức.

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Viết Tú (51 tuổi, quê huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu và Trịnh Bá Hạnh (37 tuổi, quê quán huyện Xuân Trường, Nam Định) cùng cư trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) để điều tra về hành vi hoạt động chống phá Nhà nước. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Tú và Hạnh tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (trụ sở tại Mỹ). Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm cờ ba sọc, máy tính, máy in, vô hiệu hóa ý đồ khủng bố của các đối tượng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với là Phạm Văn Đoàn (SN 1992, quê ở Quế Võ, Bắc Ninh) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là T.V.H (SN 1985) cùng làm tại cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Trương Định. Theo lời khai của Đoàn, trong quá trình làm việc, Đoàn thường xuyên bị chửi bới, dẫn đến căng thẳng và áp lực. Vào buổi chiều khi thức dậy, Đoàn nhìn thấy anh H. đang nằm ngủ nên đã dùng kéo đâm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Đoàn đã lấy trộm một xe máy mang đi bán.