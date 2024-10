Bắt tổng giám đốc một công ty ở Đắk Lắk

TPO - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk Lê Hữu Hưng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Hưng (41 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk. Ông Hưng bị bắt để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2020, ông Hưng ký hợp đồng với một công ty về việc thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Theo hợp đồng, công ty ông Hưng được đối tác đầu tư tiền để thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (Đắk Lắk). Hợp đồng cũng nêu rõ, công ty của Hưng sẽ bàn giao trọn gói kèm theo quyền sử dụng đất diện tích 2,5ha là nơi thi công dự án.

Sau khi ký kết, ông Hưng đã nhận của đối tác tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Đến năm 2020, ông Hưng hoàn thành dự án và ký biên bản bàn giao các công trình cho đối tác.

Tuy nhiên, do còn nợ tiền của nhiều người, ông Hưng đã tự ý ký văn bản ủy quyền và giao lại các công trình thuộc dự án trên cho người khác để bán tài sản, lấy tiền trả nợ mà không được sự đồng ý của đối tác.

Vụ việc bị phát hiện, đối tác yêu cầu ông Hưng bồi thường, hoàn trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng. Ông Hưng xin và được đối tác cho trả nợ dần.

Song nhận thấy bản thân không thể trả được nợ, đầu năm 2022, ông Hưng đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng.