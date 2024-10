Bản tin Hình sự: Triệu tập nhóm người hành hung tài xế taxi trên đường

TPO - TIN NÓNG ngày 5/10: Triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn ở Bình Dương; Nhóm nam sinh hỗn chiến, một người bị chém đứt gân tay; Truy bắt 2 đối tượng dùng kiếm chém trọng thương trưởng Công an xã ở Yên Bái...

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt xóa một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô và số lượng lớn. Các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm giấy tờ giả như: Căn cước công dân, Giấy đăng ký kết hôn, bằng cấp các loại hoặc những giấy tờ theo yêu cầu của khách. Sau khi làm giả các loại giấy tờ sẽ tiến hành giao nhận trực tiếp với người đặt mua.

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tham gia đầu tư trên sàn điện tử B.O, sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt tiền. Đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ. Cơ quan chức năng xác định, Cao Ngọc Trường Anh (SN 1997) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990, cùng trú tại Thái Nguyên) dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó rửa tiền để sử dụng.

Tại phố Tâm An, trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng. Một số đối tượng sử dụng dao, hung khí để đánh nhau. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên (đa phần là học sinh Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan) hẹn nhau để giải quyết. Sau đó, 9 nam sinh này đã gây ra ẩu đả loạn xạ, mất trật tự trị an.

Sau 2 ngày nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt thành công nhóm 14 đối tượng tuổi đời từ 13-20 có hành vi gây rối trật tự công cộng, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trên đường. Đặc biệt, nhóm này còn mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường. Được biết, từ ngày 21/8 - 3/10, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ, xử lý 101 trường hợp thanh thiếu niên có các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó đã khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, ra quyết định xử phạt hành chính 78 trường hợp.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), xác nhận thông tin, trên địa bàn có vụ tranh chấp đất đai kéo dài, do cháu ngoại làm giả hồ sơ, giấy tờ để chiếm đất hương hoả của bên ngoại. Tuy nhiên, vụ việc vượt thẩm quyền cấp xã, nên các bộ phận chuyên môn của xã chỉ hướng dẫn đương sự khởi kiện lên cấp trên hoặc ra ra toà án để được giải quyết. Theo thông tin, được bà ngoại cho ở nhờ lúc khó khăn, lợi dụng ông ngoại đã qua đời còn bà ngoại không biết chữ, người cháu ngoại đã làm giả hồ sơ, giấy tờ cho, tặng chiếm luôn đất hương hoả của dòng tộc bên ngoại.

Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu (SN 1971, trú tại Tổ 11, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình). Hoàng Đình Lưu, tự giới thiệu mình là trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, đã lợi dụng danh nghĩa này để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng Lục Văn Đông (SN 1979, trú tại thôn Khe May, xã Tân Hương), có hành vi dùng kiếm đuổi đánh không cho người dân gặt lúa. Đối tượng Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng (SN 1975 - là anh trai Đông) dùng dao, kiếm tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả làm đồng chí Lương Văn Chiến bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã triệu tập đối tượng hành hung tài xế taxi trên địa bàn phường Châu Khê, ngày 2/10, và làm việc với bệnh viện để xác định thương tích của nạn nhân. Trước đó, ô tô BKS 99A vượt xe BKS 30K-599.58 đang dừng đỗ bên đường, đúng lúc chiếc xe này di chuyển dẫn đến ách tắc giao thông. Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, nhóm người trên xe 30K và một số người thân đã chặn đường, lao vào hành hung tài xế điều khiển xe phía sau. Được biết, tài xế taxi đang trên đường vận chuyển khách từ Bắc Ninh đến Hà Nội.