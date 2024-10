Bản tin Hình sự: Chặn đường đánh người, quay clip tung lên mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 6/10: Bắt nhóm trộm hộp đen xe đầu kéo liên tỉnh; Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và cựu Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM được đặc xá; Cựu phó phòng thuộc Cục Hàng không nhận 'bôi trơn' 20 tỷ, chia cho cấp dưới 244 triệu đồng...

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trong đó, 4 đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ xe đầu kéo, container dừng nghỉ dọc đường, tiếp cận, lấy trộm hàng chục hộp đen ở nhiều tỉnh thành rồi bán lại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng; một đối tượng bị khởi tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trại giam Xuyên Mộc của Bộ Công an (đóng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Thành Rum, cựu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch TPHCM vừa được đặc xá.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Hoàng Dũng (25 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Qua khám xét nhanh nơi ở trọ của Dũng, lực lượng Công an thu giữ một số tang vật và xe gắn máy liên quan đến vụ án. Dũng bị cáo buộc thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản ở tỉnh Bến Tre, sau đó bỏ trốn sang tỉnh Kiên Giang thì bị cảnh sát bắt giữ.

Trong giai đoạn 2 của vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố hai bị can tại Cục Hàng không Việt Nam, gồm Vũ Hồng Quang, cựu Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không và chuyên viên dưới quyền Nguyễn Mạnh Trường. Cựu Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, đã hưởng lợi 20 tỷ đồng từ các chuyến bay giải cứu và đã chia cho cấp dưới 244 triệu đồng.

Ông Tạ Minh Nhất - Chủ tịch UBND xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái cho biết, khoảng 15h chiều 5/10, Cơ quan Công an đã vây bắt và khống chế thành công đối tượng Lục Văn Hùng, khi y đang lẩn trốn tại nhà một người dân trên địa bàn. Công an tỉnh Yên Bái đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ công an cùng chó nghiệp vụ truy bắt 2 đối tượng sử dụng dao, kiếm chém trưởng Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình trọng thương.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Triệu (24 tuổi, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Đức Triệu dùng chiêu trò lừa bán vé xe khách giường nằm qua mạng, để lừa hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là Lưu Văn Thành (trú tại Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thành đưa ra thông tin bản thân có nguồn cung cấp gas với giá rẻ hơn thị trường, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng và người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi đánh người rồi tung clip lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Do có mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân trước đó với L.A.T (SN 2011, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên) nên nhóm thanh thiếu niên đã chặn đường và có cử chỉ, lời nói đe dọa, đồng thời sử dụng chân, tay để đánh T. Chưa dừng lại đó, nhóm này còn sử dụng điện thoại để ghi lại nội dung sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.