Bắt nhóm trộm hộp đen xe đầu kéo liên tỉnh

TPO - Lợi dụng sơ hở của chủ xe đầu kéo, container dừng nghỉ dọc đường, nhóm 4 đối tượng tiếp cận, lấy trộm hàng chục hộp đen ở nhiều tỉnh thành rồi bán lại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6/10, tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Việt Hòa (SN 1990, trú tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Hữu Sơn (SN 1987, trú tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Hậu (SN 1979, trú tỉnh Bến Tre) và Võ Thành Nam (SN 1999, trú TP.HCM).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt giam Phan Thị Phượng (SN 1977, trú TP.HCM) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 20/7, Công an huyện Can Lộc nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Th. (SN 1979, trú tỉnh Nghệ An) về việc, trong quá trình dừng nghỉ tại Cây xăng số 86 thuộc thị trấn Nghèn, anh Th. bị mất trộm 1 hộp đen của xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát Hưng Yên.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Hòa, Sơn, Hậu và Nam khi nhóm này vừa thực hiện hành vi trộm cắp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai từ ngày 10-22/7, lợi dụng sơ hở của các tài xế, chủ xe, nhóm này đã trộm 16 hộp đen các xe đầu kéo, container trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế… Số tài sản trộm cắp chúng chuyển bán cho Phượng với giá khoảng 450 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Can Lộc mở rộng điều tra.