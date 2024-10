Bản tin Hình sự: Nữ sinh bị bạn cùng lớp đâm trọng thương vì nói xấu nhau

TPO - TIN NÓNG ngày 8/10: Giả danh công an lừa tiền phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò; Tên cướp gây tai nạn rồi bỏ xe chạy trốn, đường ùn ứ kéo dài; Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả...

Công an quận Long Biên (Hà Nội) tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an phường Đức Giang (Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của chị M (SN 1974, thường trú tại Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tiền. Chị M quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Sau nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn - cán bộ công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng.

Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã bắt giữ Phan Minh Sơn (36 tuổi, trú xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh). Đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh ra quyết định truy nã vào ngày 4/10 về tội “Đánh bạc”. Khi bị khởi tố về tội “Đánh bạc” nhưng được cho tại ngoại, Phan Minh Sơn đã bỏ trốn đến địa phương khác sinh sống. Lúc đối tượng đang trên xe khách từ Quảng Nam đi Bình Thuận thì bị công an mật phục bắt giữ.

Một cô gái ngồi uống nước bên đường ĐT.743 đoạn thuộc phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) thì bị thanh niên điều khiển xe máy đi tới giật chiếc túi xách của cô gái treo trên xe máy rồi bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, người dân đuổi theo tên cướp. Khi tên cướp chạy tới đoạn ngã ba đường ĐT.743 giao với đường 06 thì tông vào một xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo một phụ nữ khác. Sau khi xảy ra va chạm, tên cướp bỏ lại xe máy và chạy bộ thoát thân. Người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương được đưa tới phòng khám gần hiện trường để cấp cứu.

Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tiếp tục cho các luật sư và các bị cáo tự bào chữa đối với quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho hay, nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để giúp bà Lan khắc phục hậu quả. Luật sư đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan nhà nước.

Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã khởi tố 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, người dân báo tin về việc tại khu vực đường QL38 xuất hiện 3 thanh niên đi xe mô tô không biển kiểm soát, mang theo hung khí như dao nhọn và gạch đe dọa người dân đi đường, tổ công tác của Công an xã Đại Cương gồm thiếu úy Tạ Quốc Anh và đồng chí Trương Tiến Bộ, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã khẩn trương xác minh vụ việc. Lúc này Bùi Văn Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực của Thiếu úy Tạ Quốc Anh, khiến cán bộ này bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Công an TP Thái Bình (Thái Bình) phát hiện trên địa bàn xuất hiện 2 nhóm khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 14 - 18 tuổi điều khiển xe mô tô mang theo hung khí tự chế, vỏ chai bia đi gây rối trật tự trên đường. Thậm chí, các đối tượng phóng tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xác minh ban đầu, đã xác định nhóm thanh thiếu niên này chủ yếu là học sinh tại TP Thái Bình và các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Thái Bình đã bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên đã hẹn để “giải quyết mâu thuẫn”.

Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc về việc tại trường đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là T.T.T (SN 2009, lớp 10A6, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc). Người gây thương tích cho T là nữ sinh T.H.M (SN 2009, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương), học cùng lớp với nạn nhân. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai học sinh T.H.M và T.T.T đã có những lời nói xấu nhau trong quá trình học tập, sinh hoạt. Khi mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, dẫn tới M cầm con dao bầu đâm gây thương tích cho T.