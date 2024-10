Tên cướp gây tai nạn rồi bỏ xe chạy trốn, đường ùn ứ kéo dài

TPO - Trong quá trình bỏ chạy, tên cướp tông vào một xe máy của hai người phụ nữ. Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng bỏ lại xe máy và chạy bộ thoát thân...

Sáng 8/10, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường ĐT.743.

Theo thông tin ban đầu từ một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, một cô gái ngồi uống nước bên đường ĐT.743 đoạn thuộc phường An Phú (TP.Thuận An) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy đi tới giật chiếc túi xách của cô gái treo trên xe máy rồi bỏ chạy.

Phát hiện vụ việc, người dân đuổi theo tên cướp. Khi tên cướp chạy tới đoạn ngã ba đường ĐT.743 giao với đường 06 thì tông vào một xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo một phụ nữ khác.

Sau khi xảy ra va chạm, tên cướp bỏ lại xe máy và chạy bộ thoát thân. Người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương được đưa tới phòng khám gần hiện trường để cấp cứu. Người phụ nữ còn lại dù không bị thương nhưng do đang mang thai nên cũng được người dân đưa tới phòng khám để kiểm tra sức khỏe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường An Phú nhanh chóng đến hiện trường để điều tiết giao thông chờ Công an TP.Thuận An tới khám nghiệm, điều tra.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, tuyến đường ĐT.743 lưu lượng phương tiện đông dẫn tới ùn ứ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.