Bản tin Hình sự: Công an vào cuộc vụ phát hiện 2 thi thể không nguyên vẹn

TPO - TIN NÓNG ngày 10/10: Người bán cháo lòng mạo danh Cục phó Cục Cảnh sát hình sự để lừa ‘chạy án’ cho đại gia khoáng sản ở Bình Thuận; Vợ xích mích với đồng nghiệp, chồng đến can thiệp thì bị đâm tử vong; Phó hiệu trưởng bị chém thương tích vì đi nhà nghỉ với vợ người khác...

Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, tạm trú tại TPHCM) về Bình Thuận để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TPHCM bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo sau khi nhận 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (vợ của Trần Văn Thuận - tức “Tú ác”) tại một quán nước trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM). Thảo cũng tự xưng là đại tá, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và có thể can thiệp quá trình điều tra, xử lý.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, do đối tượng T.P.D. (23 tuổi, trú xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển từ TP.HCM về Quảng Ngãi. Tang vật thu được trên 6kg ma túy, trong đó số lượng lớn gần 1kg ma túy “nước vui”. Ngoài vụ triệt phá đường dây ma túy nói trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy “nước vui”.

Anh Khang (28 tuổi, quê An Giang) đang làm việc trong Công ty B.M (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương), do có dụng cụ bị hư nên đi tìm chỗ sửa. Lúc này, nữ công nhân tên Nhi hỏi anh Khang sao trong giờ làm mà đi lòng vòng, dẫn đến hai bên xảy ra xích mích cãi nhau. Sau đó chị Nhi kể lại vụ việc cho chồng tên Nghĩa (22 tuổi, quê An Giang, cũng làm công nhân trong công ty). Nghĩa và vợ đi tìm anh Khang để giải quyết mâu thuẫn thì tiếp tục xảy ra cãi nhau. Bị Nghĩa lao tới đánh, anh Khang bỏ chạy, sau đó lấy con dao gần đó đâm trúng anh Nghĩa.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác cát, đất, đá sỏi và quản lý đầu tư xây dựng. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2016 – 31/12/2020. Cụ thể, trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cơ quan thanh tra cho rằng, một số đơn vị chưa chú trọng việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan cấp dưới, còn sai sót về trình tự, thủ tục.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tô Trường Sơn - Chánh văn phòng UBND huyện này do "vi phạm pháp luật trong công tác". Ông Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại thời điểm còn làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân). Đây là bước điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại UBND thị trấn Cái Đôi Vàm - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vào tháng 12/2023.

TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Duy Tâm (SN 1986, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội “cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, tháng 4/2024, Trần Duy Tâm lấy điện thoại di động của vợ (chị V.N.M.D.) để chơi game đã đọc được tin nhắn tình cảm trên Zalo giữa vợ mình với ông N.T.V. - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chị D. công tác. Nghi ngờ mối quan hệ không bình thường giữa vợ và ông V., Tâm sử dụng điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản Zalo của vợ, phát hiện chị D. vào nhà nghỉ. Lúc này chị D. thừa nhận đã cùng ông V. vào nhà nghỉ 3 lần.

Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Phương Nam (28 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát (gọi tắt Công ty Việt Phát), để điều tra hành vi "trốn thuế". Đặng Phương Nam là con trai của Đặng Quốc Việt - giám đốc điều hành 3 công ty được xác định trốn thuế hơn 9 tỷ đồng, bị khởi tố tháng 7/2024. Năm 2020 - 2022, Công ty Việt Phát mua 74 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) không có hàng hóa kèm theo của bà N.T.B.V (52 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), với tiền hàng ghi trên hoá đơn hơn 41 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 thi thể người không còn nguyên vẹn tại một nghĩa trang ở huyện Tuy Đức. 2 thi thể đang trong quá trình phân hủy. Trước đó, khoảng 10h ngày 9/10, người dân bất ngờ phát hiện nhiều phần thi thể như đầu, chân... tại khu vực nghĩa trang thôn 1, xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức). Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.