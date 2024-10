Truy tố bà 'trùm' ma túy Oanh Hà

TPO - Vũ Hoàng Oanh (còn gọi Oanh Hà - là chị gái của Dung Hà nữ giang hồ cộm cán đất cảng một thời) bị cáo buộc điều hành đường dây vận chuyển hàng trăm kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 11/10, được biết, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) cùng 34 người trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ.

Oanh Hà là chị gái của Dung Hà (nữ giang hồ đất cảng một thời), từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma túy, tổ chức sòng bạc.

Về nhân thân, năm 2002, Oanh Hà từng bị bắt trong chuyên án ma túy, bị xử phạt 20 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, Oanh tiếp tục tổ chức hoặc tham gia các sòng bạc ở Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu…

Năm 2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phá chuyên án ma túy do Oanh cầm đầu. Tuy nhiên, bà "trùm" này đã bỏ trốn sang nước ngoài, bị phát lệnh truy nã quốc của Interpol. Quá trình chạy trốn, bị can vẫn tiếp tục điều hành đường dây.

Trong vụ án, Viện kiểm sát xác định, từ năm 2019 - 2022, Oanh Hà tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP HCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để vận hành đường dây, Oanh Hà thuê bị can Nguyễn Văn Nam làm nhiệm vụ vận chuyển.

Còn Nam rủ bạn gái Lương Thị Thu Huyền và hai người bạn xã hội Nguyễn Văn Vũ, Đinh Xuân Dương, nhiều lần cùng sang Campuchia đến nhà Oanh tại Phnom Penh tiếp nhận 34 bánh heroin, chuyển qua đường tiểu ngạch về TP HCM giao cho khách.

Nhóm Nam, mỗi người được trả công từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Oanh Hà còn thuê bị can Nguyễn Anh Bảo Quốc trực tiếp nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong về tháo dỡ lấy ma túy, cất giấu để giao cho Nguyễn Văn Nam hoặc đi giao cho khách tại TP HCM và các vùng lân cận.

Tại miền Bắc, Nguyễn Văn Nam nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy, vận chuyển từ TP HCM về Hải Phòng. Sau đó, Nam tháo dỡ lốc máy lấy ma túy giao cho khách mua của Oanh ở Nam Định, Hà Nội…

Viện kiểm sát xác định, nhóm Oanh Hà chuyển thành công tổng 129 các hộp số ô tô cũ bên trong có chứa ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Cũng với thủ đoạn trên, Oanh Hà còn điều hành nhiều nhánh khác trong đường dây mua bán ma túy, với hàng chục người tham gia.

Bà “trùm" cũng đàn em đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy nhiều biệt danh khác nhau để chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện.

Toàn vụ án, Viện kiểm sát cáo buộc Vũ Hoàng Oanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo đàn em vận chuyển trót lọt hơn 600kg ma túy các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, với số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.