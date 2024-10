Hàng chục đối tượng chui vào trại gà lắc tài xỉu

TPO - Tối 10/10, nguồn tin của PV cho hay, Viện KSND tỉnh Hậu Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại phường V, thành phố Vị Thanh.

Trước đó, ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt quả tang 33 đối tượng đang tham gia và nghi vấn tham gia đánh bạc, bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại trại gà của ông Ngô Quốc Huynh (khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh).

Tang vật tạm giữ tại hiện trường là 43 triệu đồng, tạm giữ số tiền trên người của các đối tượng 134 triệu đồng, 30 điện thoại di động, 10 xe mô tô...

Theo kết quả điều tra bước đầu, đầu tháng 9/2024, Đoàn Văn Tạo (SN 1978, trú huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) liên lạc với Ngô Quốc Huynh để xin được cùng tổ chức sòng tài xỉu. Huynh đồng ý và thỏa thuận sẽ chia cho Tạo 20% số tiền thu lợi có được từ việc tổ chức lắc tài xỉu.

Tại sòng bạc, các đối tượng chuẩn bị 1 hũ nhựa được quấn băng keo màu đen. Khi con bạc đến làm cái sẽ phải trả tiền ca lắc là 1 triệu đồng/ca, mỗi ca lắc thường có thời gian 1 giờ.

Trong đó, Tạo có nhiệm vụ giới thiệu những con bạc có nhu cầu tham gia chơi tài xỉu ăn và thu tiền xâu.

Ngày 27/9, Tạo đến sòng bạc và có liên hệ điện thoại rủ nhóm người ở Đồng Nai đến chơi, nhưng nhóm người này chưa kịp làm cái thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng, gồm: Ngô Quốc Huynh, Đoàn Văn Tạo, Điền Văn Chân, Lê Chí Nguyện về tội tổ chức đánh bạc; các bị can Ngô Hoàng Nghĩa, Đào Thanh Nhân, Quách Văn Quân, Trương Thị Quyền, Ngô Hoàng Đông, Quách Văn Đoàn, Phạm Ngọc Quyền, Nguyễn Nguyệt Kiều, Nguyễn Thanh Ngọc và Ngô Minh Quốc về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Trong đó, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can gồm Phạm Ngọc Quyền, Trương Thị Quyền, Ngô Minh Quốc và Nguyễn Nguyệt Kiều.