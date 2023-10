Nhiều 'quý bà' lắc tài xỉu tại khu nhà mồ lúc chạng vạng

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vũng Liêm và Công an xã Hiếu Nhơn vừa triệt xóa một nhóm đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5/10, lực lượng trinh sát hình sự mật phục, kiểm tra tại khu nhà mồ thuộc ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng (7 nữ, 1 nam) ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bộ lắc tài xỉu, 3 bộ lắc bầu cua, 1 bộ bài tây, 5 điện thoại di động cùng số tiền 25 triệu đồng trên người các đối tượng. Đáng chú ý, đường vào khu vực đánh bạc trên có nhiều đối tượng cảnh giới, xung quanh có tường bao bọc, rất khó tiếp cận. Lực lượng công an đã đưa nhóm đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định. Trước đó, sáng cùng ngày (5/10), Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh (5/10-4/12). Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ đồng loạt triển khai kế hoạch ra quân thực hiện cao điểm trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm những tháng cuối năm, làm cơ sở triển khai cao điểm tấn công, trấn áp toàn diện các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cảnh Kỳ