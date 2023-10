Thu nhiều vũ khí khi khám xét ‘bản doanh’ của cặp vợ chồng cho vay lãi nặng

TPO - Ngày 5/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Hân (SN 1982, thường trú khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Khám xét nơi ở của bị can, công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm: biên nhận cho vay tiền, 105 triệu đồng tiền mặt (tiền gốc và lãi đối tượng đã thu của những người vay), 16 vũ khí các loại (dao, kiếm, mã tấu, gậy điện, gậy ba khúc…), 11 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số giấy tờ có liên quan. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định đối tượng Dương Ngọc Hân cùng chồng là Ngô Thanh Phong (SN 1985) có dấu hiệu thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Dương Ngọc Hân có hành vi cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng, 720%/năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật. Tiền lãi những người vay trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Hân. Hằng ngày, hai vợ chồng này đi thu tiền lãi của những người vay tiền. Cơ quan CSĐT xác định Dương Ngọc Hân đã cho 7 người vay tiền, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và đã thu lãi với tổng số tiền 920 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra khai thác mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Cảnh Kỳ