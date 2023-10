Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ trên sông ở Vĩnh Long

TPO - Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy trôi trên sông Cầu Lộ, đoạn qua phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, vào thời gian trên, người dân khu vực khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long phát hiện một thi thể nằm ngửa trôi trên sông nên đã dùng dây cột giữ lại, sau đó trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường 2 nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo các đội nghiệp vụ Công an thành phố Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đến hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các giấy tờ tùy thân, gồm: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ ATM đều mang tên T.M.T. (SN 1966, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, đồng thời liên lạc với người thân, địa phương người bị nạn để làm rõ nguyên nhân.